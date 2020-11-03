Президентские выборы в США: что известно о ходе голосования на данный момент

Сегодня, 3 ноября, в США проходит основной день голосования на президентских выборах. За главный государственный пост борются действующий президент США, представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии экс-вице-президент Джозеф Байден. На пост вице-президента Америки от демократов претендует сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, а от республиканцев — действующий вице-президент Майкл Пенс.

Основное голосование началось сразу после полуночи, 3 ноября, с открытием избирательных участков в двух городах на северо-востоке штата Нью-Гемпшир на границе США и Канады. Результаты голосования в них уже известны: в городе Диксвилл-Нотч все пять поданных голосов выборщиков достались Байдену. В соседнем городе Миллсфилд победа оказалась за Трампом. Он получил 16 голосов выборщиков, а Байден — 5, сообщает CNN.

Отметим, что основное голосование в США будет длиться весь день, по мере открытия избирательных участков в штатах, расположенных в шести часовых поясах. Последними проголосуют избиратели на Аляске.

В то же время, часть американцев свое волеизъявление уже сделала на досрочных выборах. По данным U.S. Elections Project, возможностью проголосовать заранее лично или по почте воспользовались 99 млн 657 тысяч человек. Это рекордно высокое количество голосов, составляющее 72% от общей явки избирателей на выборах в 2016 году — тогда всего проголосовали 138 млн человек.

Согласно данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного 27-29 октября, Байден получает 51% голосов избирателей, а Трамп — 43%. Однако отметим, что избирательная система США — непрямая, поэтому финальный результат определят голоса выборных представителей (коллегии выборщиков), которых делегирует каждый штат. Для победы кандидату в президенты необходимо получить по меньшей мере 270 их голосов. Согласно последнему моделированию Financial Times, Байден сейчас получает 252 голоса выборщиков (из них 203 голоса тех, кто определился, а 49 — тех, кто колеблется). У Трампа пока 125 голосов (77 голосов определившихся и 48 тех, кто колеблется). Не определились еще 11 штатов, а это еще 161 голос выборных представителей.

Инфографика: Financial Times

В то же время, голоса непосредственно избирателей, согласно моделированию Financial Times, распределились так: Байдена поддерживают 51,5%, а Трампа — 43,4%.

Инфографика: Financial Times

Отметим, что кроме президента и вице-президента, 3 ноября американцы выбирают также 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.