Политика 1 час назад

Выборы в США: социологи отмечают перевес в рейтинге Байдена над Трампом

В то же время Трамп сохраняет шансы на победу благодаря незначительному отставанию от оппонента в так называемых колеблющихся штатах

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В США за 2 дня до голосования на президентских выборах демократ Джо Байден опережает в рейтинге действующего главу государства Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кратко и по делу в Telegram

В то же время Трамп сохраняет шансы на победу благодаря незначительному отставанию от оппонента в так называемых колеблющихся штатах.

Указано, что общее преимущество Байдена над Трампом в течение последних месяцев остается относительно стабильным.

В последнем опросе Reuters/Ipsos, проведенном 27-29 октября, Байден получил 51% против 43% у Трампа.

Но Трамп, как и раньше, близок к Байдену в достаточном количестве штатов, чтобы дать ему 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для переизбрания на второй срок.

В частности, опросы показывают, что сохраняется интрига во Флориде, Северной Каролине и Аризоне.

Читайте также:
Выборы в США: слабые стороны Байдена и Трампа и почему им лучше не упоминать об Украине

Также Трамп отстает на 5 пунктов в Пенсильвании и на 9 очков в Мичигане и Висконсине, трех других штатах, которые помогли ему одержать победу в коллегии выборщиков в 2016 году над кандидатом от демократов — Хиллари Клинтон, которая тогда выиграла всенародное голосование.

Но даже без Мичигана и Висконсина Трамп может снова победить, если ему отдадут предпочтение все другие штаты, где он выиграл в 2016 году.

Как сообщалось, на всеобщих выборах в США, которые состоятся 3 ноября, будет избран президент и вице-президент страны, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти. Конкурентами в борьбе за пост президента США является действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Ранее Байден получил значительное преимущество в социологических опросах в нескольких ключевых штатах.

Напомним, президент США Дональд Трамп до избрания на пост главы государства не платил налог на доход около 10 лет до того.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

США предложили ввести скандинавских миротворцев в Нагорный Карабах
США предложили ввести скандинавских миротворцев в Нагорный Карабах
Протесты в Беларуси: суд оштрафовал 75-летнюю женщину за бело-красный мармелад
Протесты в Беларуси: суд оштрафовал 75-летнюю женщину за бело-красный мармелад
"Пришли к согласию": глава КС рассказал об итогах встреч с послами стран "Большой семерки"
"Пришли к согласию": глава КС рассказал об итогах встреч с послами стран "Большой семерки"
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. У Зеленского и НАПК отреагировали на заявление Венецианской комиссии по КСУ

  2. "Сговор олигархов против Украины": Зеленский объяснил скандальное решение КСУ

  3. В Харькове в одном из ресторанов застрелили мужчину (ФОТО)

  4. Саакашвили заявил, что ему 3 раза предлагали стать премьер-министром Украины

  5. В Украине в 4 раза ускорилось падение в базовых отраслях экономики

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...