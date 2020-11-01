Выборы в США: социологи отмечают перевес в рейтинге Байдена над Трампом

В США за 2 дня до голосования на президентских выборах демократ Джо Байден опережает в рейтинге действующего главу государства Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В то же время Трамп сохраняет шансы на победу благодаря незначительному отставанию от оппонента в так называемых колеблющихся штатах.

Указано, что общее преимущество Байдена над Трампом в течение последних месяцев остается относительно стабильным.

В последнем опросе Reuters/Ipsos, проведенном 27-29 октября, Байден получил 51% против 43% у Трампа.

Но Трамп, как и раньше, близок к Байдену в достаточном количестве штатов, чтобы дать ему 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для переизбрания на второй срок.

В частности, опросы показывают, что сохраняется интрига во Флориде, Северной Каролине и Аризоне.

Также Трамп отстает на 5 пунктов в Пенсильвании и на 9 очков в Мичигане и Висконсине, трех других штатах, которые помогли ему одержать победу в коллегии выборщиков в 2016 году над кандидатом от демократов — Хиллари Клинтон, которая тогда выиграла всенародное голосование.

Но даже без Мичигана и Висконсина Трамп может снова победить, если ему отдадут предпочтение все другие штаты, где он выиграл в 2016 году.

Как сообщалось, на всеобщих выборах в США, которые состоятся 3 ноября, будет избран президент и вице-президент страны, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти. Конкурентами в борьбе за пост президента США является действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Ранее Байден получил значительное преимущество в социологических опросах в нескольких ключевых штатах.

Напомним, президент США Дональд Трамп до избрания на пост главы государства не платил налог на доход около 10 лет до того.