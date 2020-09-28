Политика 20 минут назад

Трамп около 10 лет не платил налоги — СМИ

Дональд Трамп назвал эту ​​информацию ложью и пообещал обнародовать свои налоговые декларации

Дональд Трамп. Фото: Pixabay Дональд Трамп. Фото: Pixabay
Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп до избрания на пост главы государства не платил налог на доход около десятка лет до того, передает The New York Times

Как отмечают в издании, согласно налоговым декларациям, Трамп не платил налог на прибыль. Так, за 10 последних лет, тогдашний бизнесмен не пополнял госбюджет из-за якобы убыточности его бизнеса.

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"Трамп заплатил 750 долларов налога на прибыль в тот год, когда стал президентом. В следующем году он оплатил тоже 750 долларов. В течение 10 лет из последних 15 он вообще не платил налог на прибыль", — уверяют в издании.

В свою очередь, Трамп назвал эту ​​информацию ложью и пообещал обнародовать свои налоговые декларации.

Кроме этого, в поддержку американского лидера высказался юрист Trump Organization Алан Гартен, который заявил, что "большая часть фактов, если не все, кажутся неточными" и запросил документы, на которых они основывались.

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После того, как The Times отказалась предоставить записи, чтобы защитить свои источники, Гартен напрямую сообщил о сумме налогов, уплаченных Трампом.

"За последнее десятилетие президент Трамп заплатил федеральному правительству десятки миллионов долларов личных налогов. В том числе, уплатил миллионы личных налогов с момента своей инаугурации в 2015 году", — говорится в заявлении Гартена.

Напомним, в начале сентября Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира за подписание мирного соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими эмиратами.

Ранее сообщалось, что 24 августа Дональд Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии на второй срок.

Выборы президента США должны пройти 3 ноября. Конкуренцию Трампу составит бывший вице-президент США Джо Байден, которого 19 августа Демократическая партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента в 2020 году.

Ранее Трамп предложил перенести президентские выборы, намеченные на ноябрь 2020 года.

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