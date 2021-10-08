При вступлении в ВТО Украина стала жертвой обмана со стороны ЕС и США

Украина вступила во Всемирную организацию торговли (ВТО) на невыгодных для страны условиях. Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Качка в ходе Киевского международного экономического форума в рамках панели "Как побеждать в конкуренции на глобальных рынках?".

"Мы думаем, что условия, которые получила Украина, вступая во Всемирную организацию торговли (ВТО), очень близки к тем зеркальцам, которые давали испанские колонисты в обмен на золото индейцев", — заявил Тарас Качка, намекая на то, что не были учтены торговые интересы страны.

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Также он подчеркнул, что при вступлении в ВТО Украина стала жертвой фактического обмана со стороны ЕС и США.

"Украина вместе с другими странами, которые вступали в конце 2000-х во Всемирную организацию торговли, вступили в нее в худших условиях из-за фактического обмана со стороны ЕС и США, которые затормозили переговоры. И мы уже пятнадцать лет напрямую говорим и в двусторонних отношениях: без исправления этой травмы нулевых мы вряд ли сможем нормально сохранить ВТО", — отметил Тарас Качка.

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Напомним, 16 мая 2008 года Украина стала 152-м полноправным членом Всемирной торговой организации.

Ранее Тарас Качка заявил, что к октябрю 2021 года будет обновлена тарифная часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Отметим также, что пандемия, как ожидается, ускорит процесс деглобализации и формирования региональных и временных торговых союзов, что может еще больше ослабить многостороннюю торговую систему в рамках ВТО.