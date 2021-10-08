Политика и экономика 3 часа назад

При вступлении в ВТО Украина стала жертвой обмана со стороны ЕС и США

"Условия, которые получила Украина, вступая во Всемирную организацию торговли (ВТО), очень близки к тем зеркальцам, которые давали испанские колонисты в обмен на золото индейцев"

Тарас Качка, торговый представитель Украины Тарас Качка, торговый представитель Украины
Тарас Качка, торговый представитель Украины

Украина вступила во Всемирную организацию торговли (ВТО) на невыгодных для страны условиях. Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Качка в ходе Киевского международного экономического форума в рамках панели "Как побеждать в конкуренции на глобальных рынках?".

"Мы думаем, что условия, которые получила Украина, вступая во Всемирную организацию торговли (ВТО), очень близки к тем зеркальцам, которые давали испанские колонисты в обмен на золото индейцев", — заявил Тарас Качка, намекая на то, что не были учтены торговые интересы страны.

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Также он подчеркнул, что при вступлении в ВТО Украина стала жертвой фактического обмана со стороны ЕС и США.

"Украина вместе с другими странами, которые вступали в конце 2000-х во Всемирную организацию торговли, вступили в нее в худших условиях из-за фактического обмана со стороны ЕС и США, которые затормозили переговоры. И мы уже пятнадцать лет напрямую говорим и в двусторонних отношениях: без исправления этой травмы нулевых мы вряд ли сможем нормально сохранить ВТО", — отметил Тарас Качка.

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Напомним, 16 мая 2008 года Украина стала 152-м полноправным членом Всемирной торговой организации.

Ранее Тарас Качка заявил, что к октябрю 2021 года будет обновлена тарифная часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Отметим также, что пандемия, как ожидается, ускорит процесс деглобализации и формирования региональных и временных торговых союзов, что может еще больше ослабить многостороннюю торговую систему в рамках ВТО.

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