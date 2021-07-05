Политика и экономика 50 минут назад

Главой Международного совета по зерну стал торгпред Украины

Качка постарается обеспечить регулярный обмен информацией и мнениями между экспортерами и импортерами зерновых

Тарас Качка. Фото: Facebook-страница чиновника Тарас Качка. Фото: Facebook-страница чиновника
Тарас Качка. Фото: Facebook-страница чиновника

Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка стал главой Международный совет по зерну (IGC, МСЗ) на период июля 2021 — июня 2022 года. Об этом говорится в сообщении международной организации.

"Во время своего председательства Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с секретариатом и членами IGC для повышения уровня рыночной информации и прозрачности, а также торгового сотрудничества на мировых рынках зерна, масличных культур и риса, что имеет важное значение во времена рыночной неопределенности", — отмечается в нем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Украина также заинтересована в продвижении диалога между правительствами по вопросам политики торговли зерном и расширении членства в МСЗ, а также в более тесном сотрудничестве между государственным и частным секторами для повышения устойчивости мировой торговой и продовольственной систем.

Читайте также:
Тарифную часть Соглашения об ассоциации с ЕС должны обновить к октябрю — Минэкономики

Секретариат Международного совета по зерну будет поддерживать усилия своего председателя, продолжая организовывать регулярные вебинары между государственным и частным секторами по основным вопросам, влияющим на цепочку создания стоимости зерна.

"Наша общая цель — развивать дальнейшее взаимодействие со всеми основными производителями и потребителями зерна. Товары, входящие в сферу компетенции МСЗ, имеют основополагающее значение для глобальной продовольственной безопасности и продовольственных систем. Мы постараемся обеспечить открытый и регулярный обмен информацией и обмен мнениями между членами МСЗ", — цитируют в совете самого Качку.

Он также намерен поддерживать участие других международных организаций и соответствующих потребителей и производителей зерна в работе IGC.

Читайте также:
Товарооборот Украины с Великобританией увеличился на 41% после запуска ЗСТ

Международный совет по зерну — межправительственная организация, призванная содействовать развитию и укреплению международного сотрудничества в области зерновых культур между странами-экспортерами и импортерами зерна.

Совет был учрежден в 1949 году, ныне функционирует на основании Конвенции о торговле зерном и Международного соглашения по зерну 1995 года. Членами организации являются 29 стран и Европейский союз. Украина входит в число членов-экспортеров зерна.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Витренко назначили главой "Нафтогаза" незаконно, контракт с ним должен быть отменен — НАПК
Витренко назначили главой "Нафтогаза" незаконно, контракт с ним должен быть отменен — НАПК
Минюст обжалует в суде предписание НАПК о незаконном назначении Витренко в "Нафтогаз"
Минюст обжалует в суде предписание НАПК о незаконном назначении Витренко в "Нафтогаз"
МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине
МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Аварий с е-самокатами все больше: в чем проблема и как спастись от их нашествия пешеходам

  3. Кадрова криза в НБУ негативно позначилася на курсі гривні. Як довго буде дорожчати долар

  4. Коронавирус: в Украине за сутки 244 новых заражения, 14 человек умерли

  5. НКРЭКУ начало расследование на рынке электроэнергии "на сутки вперед"

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...