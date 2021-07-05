Главой Международного совета по зерну стал торгпред Украины

Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка стал главой Международный совет по зерну (IGC, МСЗ) на период июля 2021 — июня 2022 года. Об этом говорится в сообщении международной организации.

"Во время своего председательства Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с секретариатом и членами IGC для повышения уровня рыночной информации и прозрачности, а также торгового сотрудничества на мировых рынках зерна, масличных культур и риса, что имеет важное значение во времена рыночной неопределенности", — отмечается в нем.

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Украина также заинтересована в продвижении диалога между правительствами по вопросам политики торговли зерном и расширении членства в МСЗ, а также в более тесном сотрудничестве между государственным и частным секторами для повышения устойчивости мировой торговой и продовольственной систем.

Секретариат Международного совета по зерну будет поддерживать усилия своего председателя, продолжая организовывать регулярные вебинары между государственным и частным секторами по основным вопросам, влияющим на цепочку создания стоимости зерна.

"Наша общая цель — развивать дальнейшее взаимодействие со всеми основными производителями и потребителями зерна. Товары, входящие в сферу компетенции МСЗ, имеют основополагающее значение для глобальной продовольственной безопасности и продовольственных систем. Мы постараемся обеспечить открытый и регулярный обмен информацией и обмен мнениями между членами МСЗ", — цитируют в совете самого Качку.

Он также намерен поддерживать участие других международных организаций и соответствующих потребителей и производителей зерна в работе IGC.

Международный совет по зерну — межправительственная организация, призванная содействовать развитию и укреплению международного сотрудничества в области зерновых культур между странами-экспортерами и импортерами зерна.

Совет был учрежден в 1949 году, ныне функционирует на основании Конвенции о торговле зерном и Международного соглашения по зерну 1995 года. Членами организации являются 29 стран и Европейский союз. Украина входит в число членов-экспортеров зерна.