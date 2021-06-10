Экономика 10 минут назад

Товарооборот Украины с Великобританией увеличился на 41% после запуска ЗСТ

В денежном выражении товарооборот вырос почти на $260 млн

Тарас Качка. Фото: facebook.com/mineconomdev Тарас Качка. Фото: facebook.com/mineconomdev
Тарас Качка. Фото: facebook.com/mineconomdev

С момента запуска зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Великобританией товарооборот между странами увеличился на 41,5% против соответствующего периода в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Украины.

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Так, 9 июня состоялось первое учредительное заседание Торгового комитета в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Украинскую делегацию возглавил заместитель министра — торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Сотрудничество с Великобританией в рамках Соглашения демонстрирует положительную динамику в торговле. С начала функционирования зоны свободной торговли объем товарооборота между нашими странами составил $885,1 млн. Это — на 41,5% или $259,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отметил он.

По словам Качки, Великобритания является стратегическим торговым партнером для Украины и Минэкономики намерено продолжить тесное взаимодействие с целью интенсификации торговли.

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Напомним, 16 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Как сообщалось, Великобритания за час до Нового года вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом ЕС — через 4,5 года после референдума, на котором большинство граждан высказались за выход из Евросоюза (Brexit).

Ранее стало известно, что в Великобритании специально для украинского флота создадут оригинальные ракетные катера нового класса.

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