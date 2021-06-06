Экономика вчера, 14:54

Тарифную часть Соглашения об ассоциации с ЕС должны обновить к октябрю — Минэкономики

Документ хотят пересмотреть до осеннего саммита Украина-Евросоюз

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка ожидает, что к октябрю 2021 года будет обновлена тарифная часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По словам Качки, украинская сторона вместе с европейскими экспертами продолжают работать над обновлением соглашения с Евросоюзом. Работа ведется, в частности, над торговой частью.

"Предполагается, что до саммита Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года, уже будет обновлена тарифная часть", — отметил он.

Напомним, в феврале 2021 года вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина и ЕС пересмотрят соглашение об ассоциации. Он отмечал, что обновление торговой части сделки начнется уже в этом году.

До этого в Евросоюзе анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Руководители Европейского совета и Еврокомиссии рассчитывали на начало углубленного сотрудничества между Украиной и ЕС.

Читайте также:
Украина рассчитывает получить членство в ЕС и НАТО в ближайшие 5-10 лет — Шмыгаль

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль считает одной из главных задач реформы Государственной таможенной службы внедрение системы обмена таможенной информацией с Европейским Союзом.

Кроме того, украинская энергосистема должна синхронизироваться с европейской в течение следующих трех лет, считает президент Владимир Зеленский.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Белорусским самолетам запретили приземляться в ЕС
Белорусским самолетам запретили приземляться в ЕС
Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2022 году на 3,8%, а в последующие годы — на 4,7% и 5%
Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2022 году на 3,8%, а в последующие годы — на 4,7% и 5%
Зеленский раскритиковал "хрупкое, как рассыпающийся ЕС, НАТО" за страхи принять Украину
Зеленский раскритиковал "хрупкое, как рассыпающийся ЕС, НАТО" за страхи принять Украину
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НБУ рефинансировал три украинских банка на 800 млн грн

  3. Украина неприятно удивлена решением США по "Северному потоку-2" — Зеленский

  4. Владельцы электромобилей в Европе ездят больше, чем собственники авто с ДВС — исследование

  5. Стрімке зміцнення гривні налякало НБУ і він "окреслив межу": на який курс орієнтуватися

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...