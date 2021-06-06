Тарифную часть Соглашения об ассоциации с ЕС должны обновить к октябрю — Минэкономики

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка ожидает, что к октябрю 2021 года будет обновлена тарифная часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

По словам Качки, украинская сторона вместе с европейскими экспертами продолжают работать над обновлением соглашения с Евросоюзом. Работа ведется, в частности, над торговой частью.

"Предполагается, что до саммита Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года, уже будет обновлена тарифная часть", — отметил он.

Напомним, в феврале 2021 года вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина и ЕС пересмотрят соглашение об ассоциации. Он отмечал, что обновление торговой части сделки начнется уже в этом году.

До этого в Евросоюзе анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Руководители Европейского совета и Еврокомиссии рассчитывали на начало углубленного сотрудничества между Украиной и ЕС.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль считает одной из главных задач реформы Государственной таможенной службы внедрение системы обмена таможенной информацией с Европейским Союзом.

Кроме того, украинская энергосистема должна синхронизироваться с европейской в течение следующих трех лет, считает президент Владимир Зеленский.