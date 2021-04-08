Украина нацелена запустить обмен таможенной информацией с ЕС — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает одной из главных задач реформы Государственной таможенной службы внедрение системы обмен таможенной информацией с Европейским союзом. Об этом он сказал на совещании по вопросам данной реформы 8 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

"Одной из ключевых задач, стоящих перед руководством Гостаможслужбы и правительством, является внедрение полноценной системы обмена таможенной информацией между Украиной и ЕС и присоединение к конвенции о процедуре общего транзита. Это позволит намного лучше контролировать таможенную стоимость товаров и, соответственно, убрать любые злоупотребления с занижением такой стоимости", — отметил премьер.

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По словам Шмыгаля, кроме запуска совместного контроля и обмена информацией со странами ЕС, главными задачами реформы являются завершение гармонизации украинского законодательства с европейским, в частности относительно имплементации положений Таможенного кодекса ЕС, а также внедрение риск-ориентированной системы проверок на таможне.

В частности, премьер-министр отметил, что это фактически будет означать создание "зеленых коридоров" для компаний, которые имеют наивысшую степень доверия.

Участники совещания также обсудили вопросы модернизации пунктов пропуска на границе с ЕС. Шмыгаль напомнил, что Кабмин в марте одобрил план мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы. Этим планом, в частности, предусмотрена реконструкция, модернизация и техническое переоснащение 25 существующих и строительство 10 новых пунктов пропуска. Такая модернизация начнется уже в этом году и значительно улучшит технические возможности таможни.

"Руководство таможни, Министерства финансов, офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и другие органы — все должны продолжать работать слаженно и в синергии. Общая координация позволит ускорить изменения и приблизить интеграцию Украины в ЕС", — подчеркнул Шмыгаль.

В свою очередь, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина отметила, что в вопросе работы таможенной службы Украина на 100% выполнила все обязательства, предусмотренные на 2020 год соглашением об ассоциации с ЕС.

Глава Таможенной службы Павел Рябикин со своей стороны отметил, что таможня уже в этом месяце запускает масштабный проект по личному тестированию работников ведомства, который, в частности, включать проверку их добропорядочности. По его словам, по итогам такой проверки все сотрудники будут переведены на контрактную форму работы с соответствующим испытательным сроком.

Напомним также, что в мае 2020 года в Украине стартовал пилотный проект таможенного оформления деклараций в авторежиме.