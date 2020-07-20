  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

ПриватБанк вошел в десятку лучших банков Центральной и Восточной Европы

ПриватБанк вошел в перечень лучших банков региона, получив номинацию CEE's best bank transformation

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Украинский ПриватБанк в 2020 году вошел в десятку лучших банков Центральной и Восточной Европы, передает пресс-служба финучреждения.

Как сообщил британский Euromoney, ПриватБанк вошел в перечень лучших банков региона, получив номинацию CEE's best bank transformation.

Кратко и по делу в Telegram

По оценкам экспертов, высокая прибыль и эффективная работа государственного ПриватБанка после его национализации стала самым значительным результатом банковской трансформации года на рынке Центральной и Восточной Европы.

"Трансформация ПриватБанка является еще более впечатляющей, учитывая, что она проходила на фоне постоянного давления на банк и его руководство со стороны бывших собственников. Успех, достигнутый банком, говорит о вовлеченности и тяжелой работе, это делает ПриватБанк победителем в этом году среди банков Центральной и Восточной Европы за лучшую трансформацию", — говорится в публикации Euromoney. 

Читайте также:
ПриватБанк вошел в ТОП-500 лучших банков мира 2020 года

При этом, ПриватБанк стал первым украинским банком, который вошел в рейтинг лучших банков региона за всю историю "Euromoney"s Awards for Excellence" и одним немногих локальных банков, который был включен не в страновой, а региональный рейтинг вместе с ведущими европейскими и американскими банковскими группами.

Напомним, ПриватБанк за последний год поднялся на 262 позиции в глобальном ранкинге ТОП-1000 мировых банков.

Как сообщалось ранее, ПриватБанк первым в Украине запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе Privat24 для Android и iOs.

Чтобы пользоваться единым сервисом, нужно обновить мобильный банк до последней версии.

Также сообщалось, что ПриватБанк первым в Украине запустил в сети своих POS-терминалов новую технологию, которая позволит оплачивать покупки с любой карты ПриватБанка, привязанной к Приват24, если на основной карте клиента не хватает денег.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых авто
Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых авто
Украина может подняться на 10-20 ступеней в рейтинге Doing Business — Минэкономразвития
Украина может подняться на 10-20 ступеней в рейтинге Doing Business — Минэкономразвития
Украинские госбанки закроют сотни своих отделений
Украинские госбанки закроют сотни своих отделений
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: как выходят из карантина рестораны и бьюти-индустрия / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Новый глава НБУ Шевченко пояснил происхождение долгов за коммуналку

  3. COVID-19: в Бердянске коронавирусной инфекцией заразились десять медиков

  4. Антимонопольный скандал: табачники готовы судиться с АМКУ в международном арбитраже

  5. Фондовый рынок: Минфин активно привлекает деньги за счет валютных ОВГЗ

Загрузка...