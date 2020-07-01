Призывал к захвату власти: СБУ задержала в Киеве пророссийского блогера

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила пророссийского блогера, который подстрекал граждан к насильственному захвату власти и свержения конституционного строя в стране.

По данным предварительного следствия, пропагандист систематически распространял в интернете деструктивные материалы, сообщает пресс-центр СБУ.

"На персональных страницах в соцсетях он провоцировал разжигание межнациональной розни, призывал к нарушению общественного порядка и массовым беспорядкам. Часть из этих статей он получал из российских пропагандистских ресурсов", — говорится в сообщении.

При этом инициированная СБУ экспертиза показала, что распространенные блогером публикаций содержат публичные призывы к насильственному захвату государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины, а также разжигание национальной ненависти и вражды.

Правоохранители провели 3 обыска по месту жительства фигуранта производства и его родных. В ходе следственных действий изъято мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты "Яндекс-деньги" и накопители информации с антиукраинскими материалами.

Следователи органов безопасности объявили провокатору о подозрении по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Украины. Материалы уголовного производства уже направлены в суд.

Известно, что мероприятия по разоблачению пропагандиста проводились под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

Ранее СБУ предупредила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.