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"Путина в отставку": в России вспыхнула самая масштабная акция протеста (ФОТО, ВИДЕО)

Митинги проходят в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и с требованием отставки главы РФ Владимира Путина

Протесты в Хабаровске. Фото: dvhub.ru Протесты в Хабаровске. Фото: dvhub.ru
Протесты в Хабаровске. Фото: dvhub.ru

В российском Хабаровске в субботу, 25 июля, проходят масштабные акции протеста в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Также россияне требуют отставки главы РФ Владимира Путина, сообщает "Медуза".

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Указано, что сегодняшняя акция стала крупнейшей, затмив предыдущие митинги в поддержку экс-чиновника.

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При этом протестующие скандируют лозунги: "Свободу!", "Пока мы едины — мы непобедимы!", "Это наш край!", а также "Долой царя!", "Россия, просыпайся!" и "Путина в отставку!"

Как отмечается, протестующие россияне вышли на центральные улицы Хабаровска — Тургенева, Муравьева-Амурского и центральную площадь Ленина.

По данным издания, в акции протеста принимают участие несколько десятков тысяч человек, что примерно на треть больше, чем во время предыдущих субботних акций, 11 и 18 июля, которые были названы самыми массовыми в истории Хабаровска.

В частности, "Комсомольская правда" пишет, что число протестующих достигло 20 тысяч человек, в то же время в мэрии города говорят, что на митинг вышло лишь 6,5 тысяч россиян.

"В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. На площади перед правительством региона сегодня собралось около трех тысяч человек. Во время шествия к толпе присоединились еще около трех тысяч человек. Всего акция собрала около 6,5 тысяч горожан", — доложили в мэрии.

Известно, что акции протеста в поддержку Фургала проходили также во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре. Также предварительно известно, что во Владивостоке задержали несколько человек за участие в несанкционированном митинге.

Напомним, 8 июля задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств и покушений на ряд предпринимателей.

11 июля на митинге в Хабаровске потребовали отставки президента РФ Владимира Путина. Российские СМИ тогда отметили, что это крупнейшая политическая акция на Дальнем Востоке за последнее десятилетие.

18 июля в центре Хабаровска прошла несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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Как сообщалось, 4 июля в России вступила в силу обновленная конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании. Одним из пунктов изменений стала поправка относительно президентских сроков. Теперь не учитывается число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки.

Предполагается, что эта норма позволит Владимиру Путину баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.

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