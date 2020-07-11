В России прошли многотысячные митинги против "вечного" Путина (ФОТО, ВИДЕО)

На Дальнем Востоке прошли многотысячные митинги под антипутинские лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала.

Об этом сообщает российская группа "Информационное сопротивление".

"В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Эльбане, Солнечном и других городах края прошли акции в поддержку главы региона под антипутинскими лозунгами", — говорится в сообщении.

Красиво pic.twitter.com/oZSj8OhzXA — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 11, 2020

Указано, что перед зданием краевого правительства люди скандировали: "Это наш край!", "Москва, позор!", "Свободу Фургалу!", "Путин — ОПГ!", "Москва — уходи!".

Хабаровск сейчас. Дальний Восток, мы с вами! pic.twitter.com/x0oPjLWCfP — Alexey Navalny (@navalny) July 11, 2020

По разным подсчетам, в акциях участвовали от 5 до 35 тысяч человек, что является крупнейшей политической акцией на Дальнем Востоке за последнее десятилетие.

При этом отмечается, что силового разгона митинга и задержаний на шествии не было.

"Хабаровчане сегодня больше не стали терпеть путинский беспредел, они вышли за своего народного губернатора Фургала, за отставку Путина, за свободу России", — прокомментировал произошедшее один из участников акции.

Известно, что 10 июля Басманный районный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала, которого подозревают в покушениях и организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах.

Сам Фургал себя виновным не признает. Также оппозиционеры связывают его арест с "неутешительными" результатами голосования по изменениям в Конституцию РФ в Хабаровском крае.

Напомним, 4 июля в России вступила в силу обновленная конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании. Одним из пунктов изменений стала поправка относительно президентских сроков. Теперь не учитывается число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки.

Предполагается, что эта норма позволит Владимиру Путину баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.