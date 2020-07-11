Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату (ФОТО, ВИДЕО)

Несколько десятков работников завода Coca-Cola вышли на акцию протеста, требуя повышения зарплаты.

Митинг состоялся 10 июля у проходной завода в пгт Великая Александровка (Броварской район, Киевская область), сообщает пресс-служба профсоюзной группы "Авангард".

Указано, что к протестам привело то, что с 2013 года зарплата работников уменьшилась почти вдвое в долларовом эквиваленте.

"Несмотря на то, что цена товара выросла, завод не уменьшал объемов производства, а даже наоборот — количество произведенной продукции выросло почти вдвое, а во время карантина предприятие не останавливалось", — говорится в сообщении.

Как отмечается, уже на протяжении 2019-2020 годов члены профсоюза "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" неоднократно обращались к руководству компании, чтобы обсудить уровень зарплаты. Но администрация Coca-Cola категорически отказалась вести какие-либо переговоры.

"Сейчас такая ситуация, что компания процветает, а работники еще больше загоняются в рабство. Когда нельзя получить достойную зарплату, они ищут две-три работы. Уставшие приходят на работу. Мы ничего лишнего не требуем. Мы требуем свое. То, что мы заслужили своим трудом за годы, которые мы работали на этом предприятии", — объяснил председатель профсоюза на заводе Сергей Рудницкий.

По его словам, ситуация на предприятии начала ухудшаться с приходом нового руководства в 2013 году.

В то же время, он добавляет, что компания распространила информацию, что работники получают в среднем 19 493 грн. Рудницкий уверяет, что на руки он лично получает лишь 14 776 грн. И в подтверждение этого продемонстрировал расчетный лист за декабрь 2019 года.

Во время акции к митингующим никто из руководства завода так не вышел. В ответ на это профсоюз обещает продолжать акции протеста, пока не начнется диалог по повышению зарплат к достойному уровню.

Напомним, несколько десятков работников завода Coca-Cola, который находится в пгт Александровка Киевской области, вышли на акцию протеста 18 июня. Участники акции требовали повышения заработной платы на 100%, поскольку с 2013 года их зарплата почти не менялась.

В то же время в компании утверждают, что по возможности повышают зарплаты ежегодно. Кроме повышения в прошлом году, значительно увеличивали зарплату и в 2018: тогда оклады работников производства выросли на 46% — это на 10% выше чем в среднем по компании и в разы больше уровня инфляции за 2018 год. В целом, средняя заработная плата в системе компаний Coca-Cola в Украине в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, выросла на 22,3%.

"Среднемесячная зарплата оператора линии производства напитков и оператора производственного участка за первый квартал 2020 года составила 19 493 грн, что в 2,7 раза выше, чем в первом квартале 2013 года и в 1,9 раз больше чем, средние оклады работников производства пищевых продуктов согласно отраслевым и областным данным", — опровергают в компании аргументы протестующих.

По словам представителей "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед", уровень оклада для всех работников определяется по системе грейдинга. Основной принцип — обеспечение системного подхода к определению общего уровня вознаграждения в зависимости от влияния позициӥ на бизнес, принимая во внимание рыночные данные.

Там добавили, что также предоставляют своим сотрудникам дополнительные социально-финансовые льготы: корпоративную развозку, медицинскую страховку и страхование жизни, компенсацию питания, материальную помощь по семейным обстоятельствам, бесплатную продукцию домой и ценные подарки на праздники.