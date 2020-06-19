"Это неправда" — "Coca-Cola Украина" о заявлении своих работников о низких зарплатах

На украинском заводе Coca-Cola регулярно пересматривают зарплаты — так, в 2019 году оплату труда операторов производства увеличили в среднем на 18,5% при уровне инфляции за прошлый год в 4,1%.

Об этом заявили в "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" в ответ на акцию протеста украинских работников компании, которая прошла 18 июня 2020 года.

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Напомним, вчера несколько десятков сотрудников завода Coca-Cola, который находится в пгт Александровка на Киевщине, вышли на митинг с требованием повысить им оплату труда на 100%. По их словам, с 2013 года их зарплата почти не менялась, а руководство компании не идет на переговоры.

Протестующие подчеркивают, что весной 2020 года их профсоюз собрал более 120 подписей работников под коллективным обращением к руководству компании с требованием увеличить зарплату. Однако в администрации на это не согласились.

В то же время в компании утверждают, что по возможности повышают зарплаты ежегодно. Кроме повышения в прошлом году, значительно увеличивали зарплату и в 2018: тогда оклады работников производства выросли на 46% — это на 10% выше чем в среднем по компании и в разы больше уровня инфляции за 2018 год. В целом, средняя заработная плата в системе компаний Coca-Cola в Украине в 2018 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 22,3%.

"Среднемесячная зарплата оператора линии производства напитков и оператора производственного участка за первый квартал 2020 составила 19 493 грн, что в 2,7 раза выше, чем в первом квартале 2013 года и в 1,9 раз больше чем, средние оклады работников производства пищевых продуктов согласно отраслевым и областным данным", — опровергают в компании аргументы протестующих.

По словам представителей "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед", уровень оклада для всех работников определяется по системе грейдинга. Основной принцип — обеспечение системного подхода к определению общего уровня вознаграждения в зависимости от влияния позициӥ на бизнес, принимая во внимание рыночные данные.

"Уровень вознаграждения разработан для каждого грейда и позиции. Для определения уровня вознаграждения система компаний ориентируется на международные структуры, которые ведут бизнес в регионе. Как следствие, зарплаты работников значительно превышают минимальний̆ уровень, определенный украинским законодательством", — поясняют в компании.

Там добавляют, что также предоставляют своим сотрудникам дополнительные социально-финансовые льготы: корпоративную развозку, медицинскую страховку и страхование жизни, компенсацию питания, материальную помощь по семейным обстоятельствам, бесплатную продукцию домой и ценные подарки на праздники.

"Мы не можем объяснить действия одного из наших трех профсоюзов. Мы очень хотим продуктивные отношения с ними и делаем для этого все возможное. Протестующие утверждают, что зарплата не менялась с 2013 года, но это неправда: пересмотр есть каждый год, а именно у них он даже больше, чем у других сотрудников, поскольку у нас в фокусе производство и торговые представители", — рассказала менеджер по внешним коммуникациям компании Наталья Никитина в комментарии для Delo.ua.

Также она добавила, что во время карантина завод Coca-Cola не прекращал свою работу: часть сотрудников работали из офиса и на производстве, а часть — удаленно.