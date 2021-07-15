Рада намерена ввести в Украине онлайн-регистрацию места жительства

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине.

За это решение проголосовал 251 депутат при 57 воздержавшихся (воздержались все присутствовавшие нардепы от "Евросолидарности", "Батькивщины" и "Голоса", "Оппозиционная платформа — За жизнь" голосование бойкотировала).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, он предусматривает декларативное указание места жительства в частном жилье и жилье для краткосрочного пребывания (в общежитиях, военных частях, специализированных соцучреждениях, стационарных социально-медицинских учреждениях и так далее).

В то же время регистрировать место жительства будет нужно, если речь идет о жилье в коммунальной собственности, подлежащем приватизации, а также служебном жилье.

Законопроектом определяется перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места проживания, а также запрет требовать для этого другие документы.

Предлагается при этом закрепить право владельца жилья отменить задекларированное/место прописки третьих лиц в его жилье без решения суда.

Документ предусматривает, что соответствующие реестры территориальных общин будут функционировать исключительно в электронной форме и обмениваться информацией между собой и с государственными реестрами в автоматическом режиме.

Предполагается, что сменить место жительства можно будет, посетив орган регистрации или центр предоставления админуслуг, а также заказав такую ​​услугу онлайн через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

При обращении граждан за получением других услуг информацию о месте их проживания органы власти и прочие учреждения и организации должны будут получать самостоятельно путем доступа к ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы.

Напомним, что фактическим разработчиком законопроекта является Министерство цифровой трансформации. Он был внесен в Раду 5 мая от имени 15 депутатов, из которых большинство — члены фракции "Слуга народа" (в том числе шесть членов комитета Рады по цифровой трансформации) и по двое от групп "За будущее" и "Доверие", которые в большинстве своем в итоге за него и проголосовали.