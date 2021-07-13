Общество 50 минут назад

Украинский сервис "Электронный суд" получит мобильную версию

Пользоваться системой скоро можно будет с мобильного, но зарегистрироваться в ней пока будет возможно лишь через веб-версию

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сервис "Электронный суд" вскоре будет дополнен приложением для мобильных устройств "еСуд". Как сообщает Государственная судебная администрация, первая версия приложения в большинстве своем будет воспроизводить функционал веб-версии электронного суда, исключая возможность подачи документов в суд.

В частности, мобильное приложение позволит: получать информацию о новых поступлениях документов в судебных делах — судебных решений, повесток (сообщений) о датах судебных заседаний, документов других сторон по делу и так далее; иметь всегда "под рукой" в смартфоне информацию по всем судебным делам, в которых пользователь является стороной, с возможностью ознакомиться со всеми документами по делу в электронном виде.

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Также пользователи смартфонов смогут управлять своими доверенностями на предоставление другим лицам доступа к своим делам и подачу документов.

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Чтобы воспользоваться мобильным приложением, необходимо будет предварительно зарегистрироваться в полной веб-версии "Электронного суда".

В дальнейших планах ГСА — реализовать возможность зарегистрироваться в "Электронном суде" с использованием только мобильного приложения, а также возможность подачи документов в суд в электронном виде.

Напомним, в конце июня сообщалось, что Министерство цифровой трансформации совместно с ГСА и Высшим советом правосудия запустили аудит системы электронного суда.

Отметим также, что ранее, 26 мая вступил в силу закон о введении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Источник фото: Depositphotos

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