В Украине вступил в силу закон об электронном суде

В Украине в среду, 26 мая 2021 года, вступил в силу закон о введении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Соответствующий документ днем ранее был опубликован в газете "Голос Украины".

Этот закон предусматривает создание и обеспечение функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Также он повышает роль Высшего совета правосудия в процессах внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Согласно пояснительной записке, ЕСИТС — это совокупность информационных и телекоммуникационных подсистем, которые обеспечивают автоматизацию документооборота, рассмотрения судебных дел, составления оперативной и аналитической отчетности, предоставления информационной помощи судьям, а также процессов, обеспечивающих финансовые, имущественные, организационные, кадровые, информационно-телекоммуникационные и другие потребности пользователей системы.

Указано, что ЕСИТС призвана повысить эффективность деятельности судебных органов путем внедрения современных технологий в их повседневной деятельности.

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Также ЕСИТС должна упростить процедуры коммуникации между гражданами-участниками судебных процессов и их представителями с судебными органами, делая судебные процедуры для граждан более простыми, удобными и доступными.

Как предполагается, эта система должна действовать в судах, Высшем совете правосудия, Совете судей, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, на предприятиях, принадлежащих к сфере правосудия, в Национальной школе судей Украины.

Указанную систему ожидают внедрить в течение нескольких лет "при наличии достаточного финансирования".

Напомним, 27 апреля Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом проект с технико-юридическими правками закона о поэтапном внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Как заявил ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна войти в режим paperless уже 24 августа 2021 года.