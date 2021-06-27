Политика и экономика 50 минут назад

Минцифры совместно с судебными органами проводит аудит электронного суда

По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, на систему уже потрачено больше ста миллионов гривен

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство цифровой трансформации, совместно с судебной администрацией и Высшим советом правосудия, запустило аудит системы электронного суда

Об этом в интервью Delo.ua заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Мы сейчас делаем аудит системы электронного суда. У нас есть классный менеджер, который отвечает за координацию этого ведомства. Для этого мы построили внутреннюю инфраструктуру министерства, чтобы такие сложные проекты координировать. Потому что там помимо вызова с точки зрения организационной есть еще много других вызовов, которые постоянно происходят и связаны с самой судебной системой. Тут даже все мои комментарии излишни", — отметил чиновник.

По его словам, чтобы решить организационные проблемы электронного суда команда Минцифры работает над аудитом вместе с судебной администрацией и Высшим советом правосудия.

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"Мы видим, что нет бюджета финансирования этой системы, видим, что много было потрачено денег. И стоит вопрос целесообразности этих трат. В ближайшее время мы выйдем с понятной позицией и с понятной стратегией развития этой системы", — подытожил Федоров, отметив, что на систему было потрачено 102 млн грн.

Напомним, что в Украине 26 мая 2021 года вступил в силу закон о введении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

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Согласно пояснительной записке, ЕСИТС — это совокупность информационных и телекоммуникационных подсистем, которые обеспечивают автоматизацию документооборота, рассмотрения судебных дел, составления оперативной и аналитической отчетности, предоставления информационной помощи судьям, а также процессов, обеспечивающих финансовые, имущественные, организационные, кадровые, информационно-телекоммуникационные и другие потребности пользователей системы.

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