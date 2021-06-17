Верховная Рада добавила судам 750 млн грн на зарплаты и корреспонденцию: почему этого мало

Верховная Рада Украины увеличила финансирование работы местных и апелляционных судов. За счет перераспределения бюджетных расходов его объем в 2021 году увеличится примерно на 750 млн грн. Эти деньги пойдут на оплату труда сотрудников аппаратов и материально-техническое обеспечение работы судов. Соответствующее решение поддержал 301 народный депутат.

В частности, изначально проект закона № 5304 предусматривал изменения в госбюджет-2021, при помощи которых на нужды судов должны были быть перераспределены 600 млн грн, которые ранее были выделены на бюджетную программу "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Как сообщил Delo.ua народный депутат от фракции "Слуги народа" Роман Бабий, ко второму чтению сумма дополнительных расходов была увеличена до порядка 750 млн грн за счет дополнительных источников. Часть денег была перераспределена из статьи расходов на Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, создание которого было запланировано на 2021 год, но вряд ли в этот период состоится. Еще часть денег была получена за счет сокращения расходов на Высший антикоррупционный суд, рассказал нардеп.

"Такое решение не означает финансовое ущемление паралимпийцев и дефлимпийцев — эти расходы были отсрочены в связи с коронавирусной пандемией и переносом даты проведения Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Такие деньги, конечно, не решат проблему окончательно. По некоторым оценкам, в 2021 году судам минимально было необходимо порядка 5,6 млрд гривен дофинансирования. Однако это один из необходимых шагов, которые нужно сделать уже сегодня для восстановления надлежащего финансирования украинской судебной системы", — говорит Бабий.

В частности, как рассказывало ранее Delo.ua, в государственном бюджете на 2021 год на обеспечение правосудия местными и апелляционными судами, а также на функционирование органов системы правосудия изначально было выделено 15,6 млрд грн. Однако эта сумма составляет всего 38,4% от потребностей Государственной судебной администрации (ГСА) как главного распорядителя бюджетных денег. По оценкам ГСА, для нормальной работы в 2021 году ей необходимо 40,7 млрд грн.

В силу этих и других обстоятельств судебная система Украины оказалась на грани катастрофы. Недостаточное финансирование, как объясняют в ГСА, в первую очередь приводит к существенному падению уровня оплаты труда сотрудников аппаратов судов. Кроме того, у судов не остается денег на необходимые материалы и расходы: на то, чтобы отправлять повестки по почте, покупать бумагу для печати, обслуживать оргтехнику и информационные системы, осуществлять выплаты присяжным, полностью оплачивать коммунальные услуги и так далее.

В более широком смысле дефицит денег приводит к тому, что останавливаются работы по строительству или ремонту зданий судов, а также к прекращению развития информационных систем судов.

В то же время, получив по паре сотен гривен за работу, секретари и сотрудники канцелярий судов массово пишут заявления на увольнение. Все это только лишний раз затягивает и без того зачастую небыстрые темпы рассмотрения дел: в системе могут застрять даже уголовные дела, требующие немедленного принятия решений. Разбирательства по несрочным делам в таких обстоятельствах вообще могут растянуться на годы.