Политика 1 час назад

Рада назначила Павла Рябикина главой Минстратегпрома: что о нем известно

Главный таможенник Павел Рябикин назначен Верховной Радой министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Павел Рябикин стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности
Павел Рябикин стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Верховная Рада поддержала назначение главы Государственной таможенной службы Украины Павла Рябикина на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов. 197 голосов дала фракция "Слуга народа", 14 — партия "За будущее" и 19 — "Доверие".

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Павел Рябикин — юрист-международник по образованию, окончил КНУ им. Шевченко (сокурсник экс-президента Петра Порошенко) и аспирантуру там же.

В 2005-2006 годах Рябикин работал замминистра транспорта и связи Украины, в 2014-2015-м — замглавы Киевгорадминистрации.

Есть в биографии нового министра и дипломатический период — в 2009-2010 годах Рябикин был послом Украины в Дании.

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В 2017-м году Павел Рябикин стал главой международного аэропорта "Борисполь".

У Рябикина богатый политический опыт — он был народным депутатом Украины трех созывов: дважды беспартийным (2000 и 2002), один раз — от УДАРа (2008).

На прошедших местных выборах 2020 года был первым номером в списке партии "УДАР" Виталия Кличко.

С 18 ноября 2020 года Павел Рябикин назначен председателем Государственной таможенной службы Украины. Он победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы по "карантинной" процедуре. Но обязательный конкурс не проводился.

Согласно декларации Павел Рябикин владеет: квартирой в Киеве на 189,9 кв. м за 1,3 млн грн в совладении с Валерием Клочеком; 9 машиноместами и 5 нежилыми помещениями; двумя квартирами в Киеве: на 70 кв. м за 1 млн грн и на 50,7 кв. м без указания цены, которые записаны на жену; квартирой в Севастополе на 120,3 кв. м за 43 тыс. грн, также записанной на супругу; садовым домом и земельным участком в Романкове (Киевская область), земельным участком в Киеве.

Личный автопарк состоит из 6 дорогих иномарок и 7 водных транспортных средств.

Также Павел Рябикин официально владеет 1000 облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) общим объемом 1 млн грн и корпоративными правами в следующих компаниях: рекреационно-оздоровительный центр "Зеленый порт" — 100%, оцененный в 13 млн грн; ООО "Партнеры" — 50%, участие оценено в 350 тыс. грн; обслуживающий жилищно-строительный кооператив индивидуальных застройщиков частных жилых домов Совские пруды, участие оценено в 1,6 млн грн; ООО "Хилстар" — 100%, оценено в 4,6 млн грн; ООО "Спорттовары С" — 50%, оценен в 400 грн.

У жены Рябикина корпоративные права в 6 компаниях и на 3 торговых знака.

За год супруги заработали 8,6 млн грн.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада поддержала отставку Олега Уруского с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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