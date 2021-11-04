Рада назначила Павла Рябикина главой Минстратегпрома: что о нем известно

Верховная Рада поддержала назначение главы Государственной таможенной службы Украины Павла Рябикина на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов. 197 голосов дала фракция "Слуга народа", 14 — партия "За будущее" и 19 — "Доверие".

Павел Рябикин — юрист-международник по образованию, окончил КНУ им. Шевченко (сокурсник экс-президента Петра Порошенко) и аспирантуру там же.

В 2005-2006 годах Рябикин работал замминистра транспорта и связи Украины, в 2014-2015-м — замглавы Киевгорадминистрации.

Есть в биографии нового министра и дипломатический период — в 2009-2010 годах Рябикин был послом Украины в Дании.

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В 2017-м году Павел Рябикин стал главой международного аэропорта "Борисполь".

У Рябикина богатый политический опыт — он был народным депутатом Украины трех созывов: дважды беспартийным (2000 и 2002), один раз — от УДАРа (2008).

На прошедших местных выборах 2020 года был первым номером в списке партии "УДАР" Виталия Кличко.

С 18 ноября 2020 года Павел Рябикин назначен председателем Государственной таможенной службы Украины. Он победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы по "карантинной" процедуре. Но обязательный конкурс не проводился.

Согласно декларации Павел Рябикин владеет: квартирой в Киеве на 189,9 кв. м за 1,3 млн грн в совладении с Валерием Клочеком; 9 машиноместами и 5 нежилыми помещениями; двумя квартирами в Киеве: на 70 кв. м за 1 млн грн и на 50,7 кв. м без указания цены, которые записаны на жену; квартирой в Севастополе на 120,3 кв. м за 43 тыс. грн, также записанной на супругу; садовым домом и земельным участком в Романкове (Киевская область), земельным участком в Киеве.

Личный автопарк состоит из 6 дорогих иномарок и 7 водных транспортных средств.

Также Павел Рябикин официально владеет 1000 облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) общим объемом 1 млн грн и корпоративными правами в следующих компаниях: рекреационно-оздоровительный центр "Зеленый порт" — 100%, оцененный в 13 млн грн; ООО "Партнеры" — 50%, участие оценено в 350 тыс. грн; обслуживающий жилищно-строительный кооператив индивидуальных застройщиков частных жилых домов Совские пруды, участие оценено в 1,6 млн грн; ООО "Хилстар" — 100%, оценено в 4,6 млн грн; ООО "Спорттовары С" — 50%, оценен в 400 грн.

У жены Рябикина корпоративные права в 6 компаниях и на 3 торговых знака.

За год супруги заработали 8,6 млн грн.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада поддержала отставку Олега Уруского с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.



