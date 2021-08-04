Политика и экономика 30 минут назад

Кабмин утвердил Рябикина победителем конкурса на главу Гостаможслужбы

Всего через конкурсы на занятие должностей уже не по временным контрактам успешно прошли четверо чиновников

Павел Рябикин. Фото: Гостаможслужба Павел Рябикин. Фото: Гостаможслужба
Павел Рябикин. Фото: Гостаможслужба

Кабинет министров на заседании 4 августа определил победителем конкурса на занятие должности Государственной таможенной службы Павла Рябикина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В свою очередь Владислава Магалецкая определена победителем конкурса на главу Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Иван Смелый — на должность замглавы Госслужбы по вопроса геодезии, картографии и кадастра, а Александр Малецкий — на должность замглавы Пенсионного фонда по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации.

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Все четверо чиновников занимают указанные должности и сейчас, будучи назначенными в ноябре 2020 года: с ними тогда заключили контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за эпидемии Covid-19.

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Напомним, что 22 октября 2020 года Кабмин уволил исполнявшего обязанности главы Гостаможслужбы Андрея Павловского, назначив вместо него первого замглавы ведомства Евгения Ентиса. Однако уже спустя несколько дней была согласована его замена на Рябикина, который с марта 2017 года был гендиректором аэропорта "Борисполь".

До этого, с июля 2014 по сентябрь 2015 года, он работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации, которым был тогда и является сейчас Виталий Кличко.

Рябикин также был депутатом третьего, четвертого и седьмого созывов Верховной Рады, в том числе в созыве 2012-2014 годов представлял партию УДАР Виталия Кличко.

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