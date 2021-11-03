Рада уволила главу Минстратегпрома Уруского

Верховная Рада поддержала отставку Олега Уруского с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

За соответствующее решение проголосовали 342 депутата, еще восемь воздержались, а против этого не выступил никто.

Отметим, что 1 ноября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возглавить Минстратегпром вместо Уруского может нынешний глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

Напомним, что Рада назначила Уруского вице-премьером и министром стратегических отраслей промышленности 16 июля 2020 года. До этого в Украине не существовало соответствующего министерства: его решили создать лишь спустя несколько дней, 22 июля.

Информация о том, что в "Слуге народа" собирают подписи за отставку Уруского, появилась еще в начале февраля 2021 года. Незадолго до этого был уволен заместитель Уруского Виталий Немилостивый, устроивший потасовку с патрульными полицейскими, остановившими его по подозрению в пьяном вождении.

В 1993-1996 годах Уруский возглавлял управление в Национальном космическом агентстве, в 1996-2000 годах — управление планирования политики оборонной безопасности в аппарате Совета нацбезопасности и обороны, в 2000-2003 годах был первым замглавы Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса, в 2003-2005 годах — возглавлял департамент оборонной, оборонно-промышленной политики и военно-технического сотрудничества в секретариате Кабмина, а в 2005-2006 годах был первым замминистра промышленной политики.

В 2014 году Уруский работал заместителем генерального директора концерна "Укроборонпром", а в 2015 году занимал должность главы Государственного космического агентства. В 2020 году стал директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина".