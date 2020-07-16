Политика 1 час назад

Рада назначила Уруского промышленным вице-премьером

За назначение Олега Уруского проголосовало 250 народных депутатов

Фото: Кабмин Фото: Кабмин
Фото: Кабмин

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада Украины на заседании назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, за назначение Олега Уруского проголосовало 250 народных депутатов.

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Представляя Уруского, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине нужно министерство, которое будет заниматься промышленностью, оборонно-промышленным комплексом, стратегическими отраслями.

При этом, глава этого министерства должен быть в статусе вице-премьера, чтобы иметь не только закрепленную ответственность, но и соответствующие полномочия и статус представительства.

"Статус вице-премьера для нового министра очень четко указывает на приоритеты нашего правительства. Мы понимаем, что украинским стратегическим отраслям промышленности нужно новое видение и новые подходы. Украина должна стать площадкой для появления новых технологий", — отметил Шмыгаль.

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Уруский, выступая перед парламентариями, в свою очередь отметил, что видит своей первой задачей налаживание системы в промышленной политике.

"Правительство планирует в сотрудничестве с партнерами, с Федерацией работодателей, с Украинским союзом промышленников и предпринимателей, с профсоюзами, с ассоциациями реализовать наработки, которые уже есть. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом", — заявил он.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины предложил назначить на пост вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, который ранее занимал пост главы Государственного космического агентства (2015 год).

Однако позже Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В разделе "даты и состояние прохождения" проекта постановления указывалось, что документ "снят с рассмотрения".

Олег Уруский родился в Тернополе в 1985 году, окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, является доктором технических наук.

В девяностых сначала работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины, а потом до 2000 года возглавлял одно из управлений в аппарате СНБО. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны.

С 2003 по 2005 года руководил одним из отделов в секретариате правительства Украины, а в 2005-м стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики.

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