Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Кабинет министров Украины создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Такое решение украинское правительство приняло в среду, 22 июля.

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"Необходимо создать новое министерство. Этот вопрос давно назрел. И важно сегодня расставить правильные приоритеты. Это должны быть новые подходы к развитию обширности... Сегодня официально мы дадим старт созданию министерства", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что работа в этом направлении не ограничится только созданием нового органа центральной власти.

Напомним, 16 июля, Верховная Рада Украины на заседании назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее Кабинет министров Украины предложил назначить на пост вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, который ранее занимал пост главы Государственного космического агентства (2015 год).

Однако позже Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В разделе "даты и состояние прохождения" проекта постановления указывалось, что документ "снят с рассмотрения".

Олег Уруский родился в Тернополе в 1985 году, окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, является доктором технических наук.

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В девяностых сначала работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины, а потом до 2000 года возглавлял одно из управлений в аппарате СНБО. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны.

С 2003 по 2005 года руководил одним из отделов в секретариате правительства Украины, а в 2005-м стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики.