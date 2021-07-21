Раздробление МВД после отставки Авакова несет угрозу безопасности Украины, — СМИ

Попытки раздробить систему МВД, выстроенную экс-главой ведомства Арсеном Аваковым, на фоне фактического бездействия остальных правоохранительных структур несут серьёзные угрозы внутренней и внешней безопасности Украины.

Речь об этом идёт в статье "Закат империи? Что будет с МВД после ухода Авакова", опубликованной изданием Golos.UA.

"7 лет МВД было примером стабильной и эффективной работы, и более того, по сути, это был последний все ещё функционирующий орган на ладан дышащей правоохранительной системы Украины. Другие участники давно вышли из игры: прокуратура (причем на всех уровнях) давно работает под заказ хозяев, ГБР превратили в похоронное бюро для уголовных дел, СБУ — коммерческая структура, уже сломанная игрушка, НАБУ и САП — вообще работают не на Украину… Одной из серьёзных заслуг теперь уже экс-министра является то, что он сумел выстроить действительно работающую вертикаль, развал которой допускать нельзя! Однако новому руководству, похоже, это не по душе. И вот теперь существует риск, что МВД может стать очередной "сломанной игрушкой" ОПУ", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что в планах власти — вывод отдельных служб из-под ведения министерства.

"За 7 лет правления Авакова МВД превратилось из обычного силового ведомства в мощную империю: Нацполиция, Нацгвардия, Погранслужба, Служба чрезвычайных ситуаций, Миграционная служба… Показатели эффективности работы правоохранителей полетели вверх. Но с начала своей каденции Владимир Зеленский хочет вывести из-под контроля МВД Госпогранслужбу и Нацгвардию. Такую задачу поставили перед Денисом Монастырским, не успел он зайти на должность", — подчёркивает издание.

Автор Александр Белый указывает, что Арсен Аваков был категорически против таких манипуляций вокруг органа, который обеспечивает внутреннюю безопасность в стране.

"Два года велись дискуссии по поводу разделения министерства на несколько частей, и до сих пор Аваков препятствовал этому… Ведь это попытка разрушить механизм, который эффективно работал годами, ведь не зря Авакова называли лучшим управленцем... Теперь "загребущие ручки" все-таки дотянулись и до МВД — все идёт к тому, что и его ведомства будут поделены и разграблены, как и все остальное имущество государства", — подытожил автор публикации.