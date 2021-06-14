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Разгон Майдана: суд приговорил двух "беркутовцев" к 3 годам тюрьмы

Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий

Два "беркутовца" получили 3 года тюрьмы. Фото: facebook.com Два "беркутовца" получили 3 года тюрьмы. Фото: facebook.com
Два "беркутовца" получили 3 года тюрьмы. Фото: facebook.com

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.

В частности, их приговорили к трем годам лишения свободы. Такое решение огласила судья на заседании 14 июня 2021 года.

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Также "беркутовцам" запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Таким образом, суд признал их виновными в превышении служебных полномочий, за что и был объявлен такой приговор.

В то же время по статьям препятствование мирным собраниям и служебный подлог истек срок давности. Поэтому их освободили от отбывания наказания по этим статьям.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск Максима Федяя к Эйсмонту, Мохоню, Главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч грн.

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Согласно приговору суда, Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь задержали потерпевшего Максима Федяя у стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Позже они составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.

Ранее Святошинский райсуд Киева разрешил заочно судить трех "беркутовцев", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана. В декабре 2019 года они были выпущены из-под стражи в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор скандальной судье Оксане Царевич. В частности, суд пришел к выводу, что ее решения по делам активистов "Автомайдана" в 2014 году не были преступлением.

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