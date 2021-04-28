В Украине ввели заочное осуждение: позволит приговорить обвиняемых по делам Евромайдана

Украинский парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект №2164 о заочном осуждении.

За соответствующий законопроект проголосовали 258 народных депутатов, сообщается на сайте Верховной Рады.

Указано, что принятый законопроект предусматривает изменения в Уголовный кодекс.

В частности, парламент постановил, что судебное разбирательство по уголовному производству в отношении обвиняемых, скрывающихся от органов следствия и суда на оккупированной территории Украины, может осуществляться при их отсутствии (in absentia).

Заочное осуждение может применяться и к людям, скрывающимся на территории государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором (то есть в России), либо находящимся в международном розыске. Это, однако, не коснется несовершеннолетних.

Также в отношении людей, скрывающихся от следствия, могут начать специальное досудебное расследование на основании постановления следственного судьи. При этом судья может отказать в ходатайстве о таком расследовании, если не будет доказано, что человек действительно скрывается на оккупированных территориях, в РФ и/или находится в международном розыске.

Предполагается, что эти изменения в законе могут помочь приговорить обвиняемых по делам Евромайдана.

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По словам народного депутата и член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александры Устиновой, законопроект "спасает" дело об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 года.

На скамье подсудимых по этому делу были экс-"беркутовцы" Аброськин, Зинченко и Янишевский. Однако в декабре 2019 года их обменяли на политзаключенных, поэтому свои приговоры они получить не успели.

"Этот законопроект позволит заочно осудить на территории Украины тех, кто скрывается от правосудия в России или на оккупированных территориях. Позволит осудить ту "беркутню", которую мы обменяли на пленных и которые сегодня отрабатывают уже ОМОНом в Москве. Позволит осудить тех, кто убивал наших ребят на войне, а сейчас скрывается на оккупированных территориях", — отметила парламентарий в Facebook.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя.