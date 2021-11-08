Общество 1 час назад

Регистрация места жительства онлайн: программа стартует 1 декабря

Упростится также посещение военкоматов

Регистрация места жительства онлайн: программа стартует 1 декабря Регистрация места жительства онлайн: программа стартует 1 декабря

Электронные услуги по регистрации и декларированию места жительства в Украине в некоторых регионах станут доступны уже с 1 декабря.Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает пресс-служба ведомства.

Изменение зарегистрированного места жительства онлайн в приложении "Дія" можно будет оформить всего за 10–15 минут.

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"С 1 декабря постепенно каждый регион будет переходить на электронное изменение места регистрации. Услуга занимает не месяц, а всего 5–10 минут. Если вы прописываетесь там, где проживаете сейчас, то достаточно будет указать адрес, подписать КЭПом, получить согласие собственника — и все. Эта услуга сэкономит много времени украинцам", — заявил Федоров.

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По его словам, внедрение такой услуги упростит посещение военкоматов для мужчин. Исчезнет необходимость ходить в учреждение при переезде — эта информация будет поступать в военкоматы автоматически.

Оформление пенсии и медицинской помощи также будет производится по месту жительства. Причем воспользоваться услугой по изменению места регистрации в электронном виде смогут и владельцы "паспортов-книжечек".

Сейчас услуга доступна жителям Киева, Харькова, Луцка, Винницы, Кривого Рога, Ровно и Мариуполя.

Напомним, закон об онлайн-регистрации места жительства принят Верховной Радой.

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