Регулятор выкупил на межбанке почти 145 млн долларов, но гривня все равно крепчает

За вчерашний день, 15 декабря, курс доллара на межбанковских торгах снизился с утренних 27,79/27,81 грн/доллар до 27,75/27,77 грн/доллар к концу сессии. В среду, 16 декабря, гривня укрепилась еще больше.

"Такая динамика наблюдается из-за сформировавшегося на рынке перевеса продавцов валюты, а также благоприятного новостного фона. В частности, накануне Минфин привлек в бюджет рекордный объем средств — свыше 51,4 млрд гривен. Кроме того, Верховная рада Украины приняла бюджет на 2021 год, в котором, как и ожидалось, были пересмотрены расходные статьи. Так, в бюджете заложен дефицит 5,5% ВВП, инфляция на уровне 7,3% и рост экономики в 4,6%", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Отметим, рекордную сумму в эквиваленте 51,4 млрд гривен Министерство финансов получило от размещения ОВГЗ. На аукционе 15 декабря инвесторам предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 3, 6, 7 месяцев, 1 год, 1,5 года, 3 и 5 лет и валютные ОВГЗ со сроком обращения 1 год.

"За последние несколько недель в госбюджет, испытывающий критический дефицит, было привлечено суммарно почти 110 млрд. гривен, как в гривне через ОВГЗ, так и в долларе через кредиты ЕС и Мировой банк. Таким образом, финансирование бюджетных проектов возобновится, а подрядчики и организации получат средства до конца года. Поскольку "оприходовать" все в период новогодних праздников и локдауна не смогут, средства будут размещены на депозитах и, вероятно, в валюте", — отмечает Шевчишин.

После изъятия ликвидных средств и активных продаж валюты, по прогнозам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club, вероятно, рынок возьмет паузу. "Курс гривны может стабилизироваться в диапазоне 27,7-27,8 гривен за доллар", — говорит он.

16 декабря по сравнению со вчерашним днем, вторником, 15 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 11 копеек — с 27,8661 грн/доллар до 27,759 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 16 декабря:

✅ 1 доллар США — 27,759 грн;

✅ 1 евро — 33,6897 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,276 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,1693 грн.

На межбанковском валютном рынке 16 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником, в покупке упал на 8 копеек, в продаже — на 9 копеек. 15 декабря торги закрылись на уровне 27,7550/27,7750 грн/доллар, в среду открылись курсом — 27,67/27,6850 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже в среднем подешевел на 8 копеек. 16 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 33,6328/33,6511 грн за евро. 15 декабря закрылись на уровне 33,7139/33,7382 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,60-27,80 грн/доллар, по евро — 33,50-33,85 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 27,77 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,88 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу — 27,80/27,95 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки, в продаже на 7 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,58/33,70 грн/евро. По сравнению со вторником курс евро в покупке снизился на 2 копейки, в продаже — на 8 копеек. 15 декабря утром евро торговался в диапазоне 33,60/33,78 грн/евро.