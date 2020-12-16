  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 50 минут назад

Регулятор выкупил на межбанке почти 145 млн долларов, но гривня все равно крепчает

Во вторник, 15 декабря, НБУ дважды выходил на межбанк "спасать" доллар от падения — из-за отсутствия спроса американская валюта скатывалась в цене

Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ
Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

За вчерашний день, 15 декабря, курс доллара на межбанковских торгах снизился с утренних 27,79/27,81 грн/доллар до 27,75/27,77 грн/доллар к концу сессии. В среду, 16 декабря, гривня укрепилась еще больше.

"Такая динамика наблюдается из-за сформировавшегося на рынке перевеса продавцов валюты, а также благоприятного новостного фона. В частности, накануне Минфин  привлек в бюджет рекордный объем средств — свыше 51,4 млрд гривен. Кроме того, Верховная рада Украины приняла бюджет на 2021 год, в  котором, как и ожидалось, были пересмотрены расходные статьи. Так, в бюджете заложен дефицит 5,5% ВВП, инфляция на уровне 7,3% и рост экономики в 4,6%", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отметим, рекордную сумму в эквиваленте 51,4 млрд гривен Министерство финансов получило от размещения ОВГЗ. На аукционе 15 декабря инвесторам предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 3, 6, 7 месяцев, 1 год, 1,5 года, 3 и 5 лет и валютные ОВГЗ со сроком обращения 1 год.

"За последние несколько недель в госбюджет, испытывающий критический дефицит, было привлечено суммарно почти 110 млрд. гривен, как в гривне через ОВГЗ, так и в долларе через кредиты ЕС и Мировой банк. Таким образом, финансирование бюджетных проектов возобновится, а подрядчики и организации получат средства до конца года. Поскольку "оприходовать" все в период новогодних праздников и локдауна не смогут, средства будут размещены на депозитах и, вероятно, в валюте", — отмечает Шевчишин.

Читайте также:
Рада приняла госбюджет-2021

После изъятия ликвидных средств и активных продаж валюты, по прогнозам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club, вероятно, рынок возьмет паузу. "Курс гривны может стабилизироваться в диапазоне 27,7-27,8 гривен за доллар", — говорит он.

16 декабря по сравнению со вчерашним днем, вторником, 15 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 11 копеек — с 27,8661 грн/доллар до 27,759 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 16 декабря:

✅ 1 доллар США —  27,759 грн;

✅ 1 евро — 33,6897 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,276 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,1693 грн.

На межбанковском валютном рынке 16 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником, в покупке упал на 8 копеек, в продаже — на 9 копеек. 15 декабря торги закрылись на уровне 27,7550/27,7750 грн/доллар, в среду открылись курсом — 27,67/27,6850 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже в среднем подешевел на 8 копеек. 16 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 33,6328/33,6511 грн за евро. 15 декабря закрылись на уровне 33,7139/33,7382 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,60-27,80 грн/доллар, по евро — 33,50-33,85 грн/евро.

Читайте также:
Курс гривни укрепился до 3-месячного максимума

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 27,77 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,88 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу — 27,80/27,95 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки, в продаже на 7 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,58/33,70 грн/евро. По сравнению со вторником курс евро в покупке снизился на 2 копейки, в продаже — на 8 копеек. 15 декабря утром евро торговался в диапазоне 33,60/33,78 грн/евро.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Европоддержка нацвалюты: доллар на межбанке стал стоить меньше 28 гривен
Европоддержка нацвалюты: доллар на межбанке стал стоить меньше 28 гривен
Путь для снижения курса доллара открыт — эксперты
Путь для снижения курса доллара открыт — эксперты
Курс гривни укрепился до 3-месячного максимума
Курс гривни укрепился до 3-месячного максимума
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Полиция начала расследовать падение столбов на Шулявском мосту

  3. Японские ученые показали, что обнаружили в капсуле с астероида Рюгу (ФОТО)

  4. В "Слуге народа" определили пять кандидатов в министры: Витренко будет вице-премьером

  5. ПФУ утвердил новый показатель средней зарплаты для расчета пенсий: вырос на 316 грн

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...