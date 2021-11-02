Россия будет подавать кассационную жалобу по делу о "скифском золоте"

Решение суда Амстердама передать Украине коллекцию "скифского золота" из крымского музея является "очень опасным прецедентом" для будущих межмузейных контактов.

Об этом заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин, передает "Крым.Реалии". По словам российского дипломата, Россия будет подавать кассационную жалобу.

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"Подрывается доверие музейных сообществ, это может сказаться на межмузейном сотрудничестве между РФ и Голландией. Экспонаты из Голландии никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", — цитирует посла российское агентство "РИА Новости".

Шульгин также назвал решение апелляционного суда "политически мотивированным".

Напомним, Апелляционный суд Амстердама 26 октября вынес решение, согласно которому коллекция скифских золотых украшений является собственностью Украины и должна вернуться украинскому государству.

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Коллекция скифского золота пяти украинских музеев (в том числе четырех крымских — Центрального музея Тавриды, Керченского и Бахчисарайского историко-культурных заповедников и заповедника "Херсонес Таврический") была направлена в феврале 2014 года для выставки в немецком Бонне, а затем в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Однако в конце февраля Россия оккупировала Крым, а 18 марта объявила его своей территорией. Нидерландский музей, однако, после выставки не стал возвращать коллекцию ни в Киев, ни в оккупированный Крым.

В сентябре 2015 года 19 участвовавших в выставке экспонатов из Музея исторических драгоценностей на территории Киево-Печерской лавры вернули в Киев, при этом все остальные экспонаты — крымские — по-прежнему остались в Нидерландах.

В декабре 2016 года окружной административный суд Амстердама постановил вернуть экспонаты крымских музеев, выставленные в Нидерландах, Украине. Суд счел, что Крым не является суверенным государством и потому не может претендовать на экспонаты как на культурное наследие.

В январе 2017 года четыре крымских музея подали апелляционную жалобу на это решение.

В сентябре 2019 года Министерство юстиции Украины заявило, что в связи с рядом обстоятельств судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривавший дело, может быть предвзят, и заявило о его отводе. В октябре 2020 года ходатайство об отводе судьи было удовлетворено.