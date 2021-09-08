Происшествия 30 минут назад

Российский министр по чрезвычайным ситуациям погиб на учениях в Арктике

В МЧС РФ заявили, что генерал спасал жизнь человека и сам трагически погиб

Евгений Зиничев. Фото: пресс-служба МЧС России Евгений Зиничев. Фото: пресс-служба МЧС России
Евгений Зиничев. Фото: пресс-служба МЧС России

Российский министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб, спасая человека во время учений, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информацию из МЧС.

"МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев", — заявили в ведомстве, не сообщив подробностей происшествия.

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Отметим, что, по данным пресс-службы МЧС России, Зиничев находился с рабочим визитом в Красноярском крае. Так, еще утром 8 сентября сообщалось, что он проинспектировал строительство новой пожарной части в Норильске.

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В свою очередь, как сообщила в своем Twitter главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян, по ее данным, Зиничев с оператором стояли на краю выступа, однако оператор поскользнулся и сорвался в воду.

"Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", — написала она.

Зиничев занимал должность министра с 18 мая 2018 года. Он родился 18 августа 1966 года в Ленинграде, проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте.

С 1987 по 1991 годы проходил службу в Комитете госбезопасности СССР. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны РФ, а в 2006-2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента России.

С 2014 года Зиничев работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом Федеральной службы безопасности.

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В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области, а 28 июля 2016 года стал временно исполняющим обязанности губернатора региона.

7 октября 2016 года был назначен заместителем директора ФСБ. В декабре 2018 года Зиничеву уже на посту министра было присвоено воинское звание генерал-полковника, а в декабре 2020 года — звание генерала армии.

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