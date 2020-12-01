Рынок M&A: S&P Global купит агентство IHS Markit за рекордные в 2020 году $44 млрд

Компания S&P Global договорилась о приобретении аналитического агентства IHS Markit, общая сумма сделки с учетом долговых обязательств IHS Markit в сумме $4,8 млрд составит $44 млрд.

Как сообщает Financial Times, сумма сделки делает ее крупнейшей в 2020 году.

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По информации FT, в рамках соглашения S&P Global за каждую ценную бумагу IHS Markit заплатит 0,28 своей акции. В результате акционеры S&P Global будут владеть 68% объединенной компании.

По состоянию на 30 ноября текущего года, рыночная капитализация IHS Markit составляет $36,8 млрд, S&P — около $82,1 млрд. В ходе премаркета 30 ноября акции IHS Markit выросли на 5,3%, акции S&P Global снизились на 0,6%.

IHS Markit основана в 2016 году в результате слияния компаний IHS и Markit. С того времени капитализация компании выросла в три раза. IHS Markit занимается отслеживанием данных на финансовых рынках.

Программным обеспечением IHS Markit пользуются крупные банки Уолл-стрит для размещения акций и облигаций компаний. Компания также собирает данные по транспорту и энергетическому сектору.

S&P Global — компания, которая специализируется на предоставлении информации для финансового сектора и различных сфер бизнеса. Это материнская компания рейтингового агентства S&P и мажоритарный акционер индексного провайдера S&P Dow Jones Indices.

В конце сентября IHS Markit сообщила о росте прибыли за третий квартал и снижении выручки, что связано с разной скоростью восстановления бизнесов, которые являются клиентами компании, передает РБК. Больше всего пострадало подразделение, предоставляющее информацию энергетическим компаниям и продуктовым дизайнерам.

Выручка S&P в третьем квартале выросла на 9%. Рост показали все направления, и особенно рейтинговый бизнес, который является крупнейшим в структуре компании. В то же время, прибыль, по сравнению с 2019 годом, снизилась.

Напомним, в сентябре этого года корпорация Nvidia подписала договор о выкупе бизнеса Arm у компании Softbank за $40 млрд. Таким образом, сумма сделки между S&P Global и IHS Markit на 4 млрд превышает слияние Nvidia и Arm.