Крупнейшая сделка года: Nvidia купила у Softbank разработчика процессоров Arm за $40 млрд

Компания Nvidia подписала договор о выкупе бизнеса Arm у компании Softbank за $40 млрд.

Эта сделка пока является самой крупной в 2020 году, сообщает AIN.UA.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом указано, что это рекорд и для самих участников: бизнес Arm никогда не оценивался так дорого, а Nvidia никогда не платила настолько значительные суммы за поглощения.

В частности, Softbank получит $21,5 млрд акциями Nvidia, еще $12 млрд — наличкой. Еще порядка $5 млрд Softbank получит акциями или наличкой за выполнения Arm поставленных целей, а $1,5 млрд уйдет сотрудникам.

Эксперты считают, что для Softbank сделка по продажи бизнеса Arm — весьма выгодна. Во-первых, Softbank купила Arm в 2016 году за $32 млрд. Теперь компания продает бизнес и получает наличку, а также акции огромной Nvidia с прибылью для себя.

Во-вторых, Arm при Softbank не развивалась так стремительно, как того бы хотелось каждой из сторон. За последние 4 года стоимость акций Nvidia выросла в 10 раз, капитализация превысила $300 млрд. За это же время, как видно по условиям сделки, Arm выросла лишь на 25%.

И, в-третьих, Softbank, после череды инвестиционных неудач, среди которых провальный WeWork, нуждался в дополнительных денежных средствах. Сделка с Nvidia позволила получить деньги с премией, а не дисконтом, и заработать.

Как отмечается, Nvidia и Arm — одни из крупнейших игроков на рынке по созданию процессоров. Первая компания сильна в графике, вторая — в создание микропроцессоров, которые используют все передовые компании мира в своих смартфонах.

Считается, что сделка позволит укрепить позиции каждой из компаний за счет обмена опытом и технологий. И хотя Arm останется отдельным подразделением со своей штаб-квартирой и менеджментом, теперь это часть огромной Nvidia.

Как пишет американский Forbes, Nvidia-Arm теперь может работать практически во всех сегментах рынка: дата-центры, компьютеры, смартфоны, IoT, графика и прочее. В Nvidia уже заявили, что начнут вкладывать еще больше в R&D.

Известно, что сейчас на утверждение сделки заложено около 18 месяцев. За это время соглашение должны проверить чиновники из Китая, США, Великобритании и ЕС согласно антимонопольному законодательству.

Дело в том, что после превращения Nvidia и Arm в одного игрока — это будет огромная компания с контролем создания чипов в абсолютно разных областях. Противников такого соглашения может быть множество, начиная от Samsung и заканчивая Qualcomm. Крупные технологические компании, которые являются клиентами Nvidia и Arm, теперь по сути будут зависеть от одного игрока. В свое время по причине возможного антимонопольного разбирательства от покупки Arm отказалась компания Apple, которой сделку принесла команда Softbank.

Тем временем в Nvidia уверены, что все пройдет нормально. В компании заявили, что не будут менять или мешать развитию бизнеса Arm и сосредоточены на том, чтобы получить больше клиентов, а не потерять тех, кто уже есть.

Ранее стало известно, что в процессорах AMD обнаружили новые опасные уязвимости.