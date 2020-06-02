IT и Телеком 50 минут назад

Intel "отправляет на пенсию" более 30 настольных и мобильных процессоров

Производитель собирается прекратить выпуск 34 модели линеек Celeron, Pentium и Core

Фото: ITC Фото: ITC
Фото: ITC

Компания Intel готовится отправить на покой более трех десятков настольных и мобильных процессоров семейства Coffee Lake (14-нм), дебютировавшего в 2017 году.

Об этом чипмейкер известил своих клиентов в опубликованном 1 июня документе Product Change Notification (уведомление об обновлениях) под номером 117617-00, сообщает ITC.

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По данным издания, производитель собирается прекратить выпуск 34 модели линеек Celeron, Pentium и Core:

Эти процессоры можно будет заказать вплоть до 18 декабря текущего года, а их последняя партия будет отгружена 4 июня 2021 года.

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Intel использует традиционную формулировку о смещении рыночного спроса в сторону других продуктов в качестве официальной причины.

По факту это означает окончание жизненного цикла, освободившиеся мощности в итоге можно будет использовать для выпуска других 14-нанометровых продуктов — например, недавно представленных настольных CPU Comet Lake-S.

Напомним, по результатам IV квартала 2019 финансового года и всего года в целом компания Intel показала рекордные результаты.

В частности, за отчетный период выручка Intel составила $20,2 млрд, что на 1,5 млрд превышает показатели за аналогичный период 2018 года. При этом, выручка за весь год увеличилась с $70,8 млрд до $72 млрд.

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