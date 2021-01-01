В критической ситуации — за 10 минут: с 1 января для скорых действуют новые нормативы

C 1 января 2021 года вступает в силу постановление Кабинета министров о нормативах прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место событий.

Документ правительство приняло на заседании 16 декабря.

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В нормативах отмечается, что обращение за экстренной медицинской помощью осуществляется по единому телефонному номеру экстренной медицинской помощи 103 и по единому телефонному номеру системы экстренной помощи населению 112. Диспетчер должен определить пациента и обстоятельства событий вызова в соответствии с перечнем причин обращений и жалоб о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, определенного МОЗ.

"Нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящихся к категории критических, составляют 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру приема вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", - отмечается в документе.

Однако, учитывая возможность возникновения обстоятельств, не зависящих от организации системы предоставления экстренной медицинской помощи (усложненного дорожного движения, метеорологических условий, сезонных особенностей, эпидемиологической ситуации), допускается превышение норматива не более чем в 25%.

А вот норматив для помощи в экстренных ситуациях составляети 20 минут и превышение возможно только в 15% случаев.

Напомним, ранее две женщины-медика пострадали в Киеве вечером 20 декабря в результате нападения пациента на бригаду экстренной медицинской помощи.