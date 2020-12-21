Общество 50 минут назад

В Киеве пациент напал на бригаду скорой помощи, избив двух женщин-медиков

Киевский центр экстренной медпомощи сетует, что нападавшие еще ни разу не понесли ответственности

Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации
Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации

Две женщины-медика пострадали в Киеве вечером 20 декабря в результате нападения пациента на бригаду экстренной медицинской помощи. Об этом сообщается на Facebook-странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Отмечается, что пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии силой вытолкал 24-летнюю фельдшера из машины, толкнув 63-летнюю медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая — закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение.

Кратко и по делу в Telegram

"Перед тем пострадавшие вызвали полицейский наряд, составлены соответствующие акты. Есть заявления пострадавших. Есть зарегистрированный факт нападения. Что будет дальше? Это риторический вопрос, потому что еще ни разу нападавшие не понесли ответственности за свои агрессивные действия по отношению к медикам во время выполнения ими служебных обязанностей. Существующее законодательство не позволяет это сделать", — отмечают в коммунальном предприятии.

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Медики констатируют, что такое положение дел ведет лишь к приумножению агрессии, делая бригады ЭМП и других врачей беззащитными в подобных случаях.

Напомним, Кабинет министров 16 декабря внес изменения в нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия, распределив вызовы на четыре типа.

Отметим также, что по итогам первых трех кварталов этого года 30% несчастных случаев на работе оказались заражениями врачей Covid-19.

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