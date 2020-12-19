В Турции произошел взрыв в больнице для больных коронавирусом: 9 погибших

В Турции, по меньшей мере, 9 пациентов погибли в результате пожара, вызванного повреждением кислородного аппарата и взрывом в частной больнице в турецкой провинции Газиантеп.

Об этом сообщает Hurriyet.

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Указано, что инцидент произошел в субботу около 4:45 утра в отделении интенсивной терапии COVID-19 в университетской больнице SANKO.

Как отмечается, пожар был вызван аппаратом кислородной терапии с высокой скоростью потока, который использовался при лечении пациентов с COVID-19.

"Восемь пациентов скончались на месте происшествия, а один скончался по дороге в другую больницу. Жертвами стали пациенты в возрасте от 65 до 85 лет", — говорится в сообщении.

Также после взрыва еще 14 пациентов, проходивших лечение от COVID-19 в отделении, были направлены в различные больницы.

Известно, что на место происшествия были отправлены бригады полиции и пожарной охраны.

Напомним, взрыв газа без дальнейшего горения произошел утром 18 декабря на третьем этаже трехэтажного жилого дома по улице Ковалевской, 3 во Львове.