Общество 1 час назад

Во Львове из-за взрыва газа обвалилась часть стены дома, есть пострадавшие (ФОТО)

Инцидент произошел на одной из самых коротких улиц областного центра

Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, 18 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, 18 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, 18 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, 18 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, 18 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, 18 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, 18 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, 18 декабря 2020. Фото: ГСЧС

Взрыв газа без дальнейшего горения произошел утром 18 декабря на третьем этаже трехэтажного жилого дома по улице Ковалевской, 3 во Львове.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

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Сообщение об инциденте поступило спасателям в 11:40. В результате два человека пострадали и 10 были выведены на свежий воздух.

Напомним, в конце октября три человека погибли из-за взрыва на газораспределительной подстанции в селе Березовское под Харьковом.

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В сентябре у поселка Чабаны под Киевом взорвался газопровод, но его удалось починить за пару дней.

Вскоре взрыв газового баллона произошел на пивзаводе Carlsberg в Киеве. ЧП было вызвано нарушением работниками компании-подрядчика техники безопасности при сварочных работах.

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