Во Львове из-за взрыва газа обвалилась часть стены дома, есть пострадавшие (ФОТО)

Взрыв газа без дальнейшего горения произошел утром 18 декабря на третьем этаже трехэтажного жилого дома по улице Ковалевской, 3 во Львове.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

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Сообщение об инциденте поступило спасателям в 11:40. В результате два человека пострадали и 10 были выведены на свежий воздух.

Напомним, в конце октября три человека погибли из-за взрыва на газораспределительной подстанции в селе Березовское под Харьковом.

В сентябре у поселка Чабаны под Киевом взорвался газопровод, но его удалось починить за пару дней.