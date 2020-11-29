В ОАЭ взорвали 4 небоскреба сразу: взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса (ВИДЕО)

В Объединенных Арабских Эмиратах подорвали сразу четыре небоскреба в городе Абу-Даби.
К таким действиям обратились из-за реконструкции вблизи территории порта, сообщает KhaleejTimes.
Указано, что комплекс зданий, максимальная высота в которых составляет 144 этажа, взорвали по всем стандартам безопасности.
Причем этот взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.
Ранее в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах загорелось 48-этажное жилое здание Abbco.
Пожар возник на десятом этаже и распространился на весь дом. Жителей небоскреба и ближайших домов эвакуировали.
В результате пожара в жилом небоскребе в Шардже, ОАЭ, пострадали как минимум 12 человек.
Кроме того, 8 октября в южнокорейском городе Ульсан в 33-этажном здании вспыхнул пожар, в результате которого пострадали свыше 80 человек.