Происшествия 1 час назад

В ОАЭ взорвали 4 небоскреба сразу: взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса (ВИДЕО)

Комплекс зданий, максимальная высота в которых составляет 144 этажа, взорвали по всем стандартам безопасности

Взрыв в Абу-Даби. Скриншот из видео Взрыв в Абу-Даби. Скриншот из видео
Взрыв в Абу-Даби. Скриншот из видео

В Объединенных Арабских Эмиратах подорвали сразу четыре небоскреба в городе Абу-Даби.

К таким действиям обратились из-за реконструкции вблизи территории порта, сообщает KhaleejTimes.

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Указано, что комплекс зданий, максимальная высота в которых составляет 144 этажа, взорвали по всем стандартам безопасности.

Причем этот взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.

Ранее в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах загорелось 48-этажное жилое здание Abbco.

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Пожар возник на десятом этаже и распространился на весь дом. Жителей небоскреба и ближайших домов эвакуировали.

В результате пожара в жилом небоскребе в Шардже, ОАЭ, пострадали как минимум 12 человек.

Кроме того, 8 октября в южнокорейском городе Ульсан в 33-этажном здании вспыхнул пожар, в результате которого пострадали свыше 80 человек.

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