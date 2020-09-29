Недвижимость 8 минут назад

Киев занял 8 место среди городов мира по количеству небоскребов

В Киеве насчитали 1 199 небоскребов, включая те, которые все еще строят или только предлагают построить

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Киев занял 8 место в мире среди городов с наибольшим количеством небоскребов.

 Всего в этом рейтинге числится 6 965 городов, свидетельствуют данные SkyscraperPage.

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По информации сайта, в Киеве насчитывается 1 199 небоскребов, включая те, которые все еще строят или только предлагают построить.

В то же время 1 место в рейтинге занял Нью-Йорк (США) с 6 097 небоскребами на 8 млн населения.

Второе — канадский Торонто (2 393 небоскреба), третье — эмиратский Дубай (1 574 высотки), четвертое — японский Токио (1 319), пятое — Гонконг (1 293), шестое — китайский Шанхай (1 234) и седьмое — американский Чикаго (1 233).

После восьмого места Киева следует английский Лондон (1 109 высоток) и замыкает десятку городом мира с наибольшим количеством небоскребов мексиканский Мехико (1 026).

При этом в ТОП-10 украинских городов с наибольшим количеством небоскребов попали:

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- Киев (1 199);

- Харьков (422);

- Одесса (160);

- Севастополь (70);

- Донецк (67);

- Бровары (65);

- Мариуполь (59);

- Днепр (53);

- Львов (33);

- Запорожье (24);

- Краматорск (16).

Согласно данным сайта, небоскребом считается здание с минимальной высотой от 12 этажей или 35 метров.

Ранее сообщалось, что вместо промзоны на Теличке в Киеве может появиться район с небоскребами.

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