Киев занял 8 место среди городов мира по количеству небоскребов

Киев занял 8 место в мире среди городов с наибольшим количеством небоскребов.
Всего в этом рейтинге числится 6 965 городов, свидетельствуют данные SkyscraperPage.
По информации сайта, в Киеве насчитывается 1 199 небоскребов, включая те, которые все еще строят или только предлагают построить.
В то же время 1 место в рейтинге занял Нью-Йорк (США) с 6 097 небоскребами на 8 млн населения.
Второе — канадский Торонто (2 393 небоскреба), третье — эмиратский Дубай (1 574 высотки), четвертое — японский Токио (1 319), пятое — Гонконг (1 293), шестое — китайский Шанхай (1 234) и седьмое — американский Чикаго (1 233).
После восьмого места Киева следует английский Лондон (1 109 высоток) и замыкает десятку городом мира с наибольшим количеством небоскребов мексиканский Мехико (1 026).
При этом в ТОП-10 украинских городов с наибольшим количеством небоскребов попали:
- Киев (1 199);
- Харьков (422);
- Одесса (160);
- Севастополь (70);
- Донецк (67);
- Бровары (65);
- Мариуполь (59);
- Днепр (53);
- Львов (33);
- Запорожье (24);
- Краматорск (16).
Согласно данным сайта, небоскребом считается здание с минимальной высотой от 12 этажей или 35 метров.
Ранее сообщалось, что вместо промзоны на Теличке в Киеве может появиться район с небоскребами.