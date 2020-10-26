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Банки 50 минут назад

Сбербанк требует у предприятия "Укроборонпрома" почти 500 млн грн

"Дочка" российского банка решила "выбить" долг за кредит, взятый стратегическим киевским заводом в 2014 году

Сбербанк требует у предприятия "Укроборонпрома" почти 500 млн грн Сбербанк требует у предприятия "Укроборонпрома" почти 500 млн грн

Хозяйственный суд Киева 22 октября открыл производство по иску дочернего банка Сбербанка России в Украине к Государственной акционерной компании "Артем" (Киев) о взыскании задолженности в 10,2 млн долларов и 203,8 млн грн.

Как пишет FinBalance, последняя сумма — это 153,6 млн грн пени за просрочку долга по телу кредита и 50,2 млн грн пени за просрочку процентов по кредиту.

Кратко и по делу в Telegram

Сбербанк обосновывает исковое требование ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору об открытии кредитной линии от 20 января 2014 года, из-за чего у него образовался долг перед истцом. По нынешнему курсу, суммарно речь идет о более чем 492 млн грн.

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ГАХК "Артем" является одним из предприятий госконцерна "Укроборонпром". Завод выпускает различное вооружение, в частности ракеты класса "воздух-воздух", снаряды калибра 152 мм, автоматы, противотанковые управляемые ракеты, авиационные пусковые устройства, а также авиационные электродвигатели, электромеханические приводы, приборы управления.

Кроме того, предприятие выпускает и гражданскую продукцию, в том числе подъемно-транспортные и реабилитационные средства для инвалидов, медтехнику, металлоконструкции для строительства, барьеры для парковки и блокираторы колес, светодиоднык светильники, а также лавочки и урны.

Напомним, в сентябре Восточный апелляционный хозсуд подтвердил долг Сбербанку "Укрзализныци" (как правопреемницы Донецкой железной дороги) в сумме 68 млн долларов.

Отметим также, что 7 октября Сбербанк России отказался от допэмиссии акций украинской "дочки" на 4,3 млрд грн, решение о которой изначально приняли в июне.

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