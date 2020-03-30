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СБУ обыскивает мэрию Запорожья

Следственные действия проходят по делу о злоупотреблении властью

СБУ обыскивает мэрию Запорожья СБУ обыскивает мэрию Запорожья
Мэрия Запорожья. Фото: zp.gov.ua

В мэрии Запорожья полиция и сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют следственно-оперативные действия.

Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы управления СБУ в Запорожской области сообщает "Радио Свобода".

"Службой безопасности Украины совместно с полицией проводятся обыски в горсовете, мэрии в рамках уголовного производства в соответствии с частью 2 статьи 364 статьи. Это — злоупотребление властью. Проводятся на основании постановления следственного судьи", — уведомил пресс-офицер СБУ в регионе Сергей Левченко.

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При этом другие детали по этому делу в СБУ обещают сообщить позже по окончании следственно-оперативных действий.

В то же время, по данным депутата Запорожского горсовета Виталия Рябцева, обыски проходят как в самом помещении мэрии Запорожья, так и дома у должностных лиц, в том числе у одного из заместителей городского головы.

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В свою очередь в мэрии Запорожья пока ситуацию обысков официально не комментировали.

Напомним, 4 февраля 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила уведомление о подозрении председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну в получении неправомерной выгоды.

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