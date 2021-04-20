Происшествия 1 час назад

СБУ перевела подразделения по всей Украине в режим повышенной готовности

Спецслужба проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины переведены в режим повышенной готовности во всех областях страны.

СБУ проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства, сообщил пресс-секретарь спецслужбы Артем Дехтяренко в комментарии "Укринформу".

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В частности, так он ответил на вопрос, проверяют ли правоохранители информацию о раздувании сепаратистских настроений в отдельных регионах Украины.

"Служба безопасности не только борется с последствиями проблем, а предотвращает их, действуя на опережение. Поэтому, конечно, СБУ постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины. Мы адаптируем свою работу в зависимости от актуальных вызовов времени. При этом значительная ее часть может быть непубличной. Это — одна из специфики службы. Также налажена системная коммуникация и сотрудничество с коллегами по силовому блоку, которые по закону отвечают каждый за свое направление", — сказал Дехтяренко.

Он добавил, что эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики со стороны государства-агрессора побуждают Службу безопасности Украины принимать адекватные меры противодействия.

"На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре запланированы масштабные антитеррористические учения. Поэтому еще раз подчеркиваем: СБУ круглосуточно прилагает все усилия, чтобы украинцы были максимально защищены", — заверил представитель спецслужбы.

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Отвечая на вопрос о возможных провокаций на майские праздники, о которых писали некоторые СМИ, Дехтяренко подчеркнул, что право граждан на мирные собрания является неотъемлемой частью демократии, однако митинги или собрания должны проходить в рамках закона и с учетом сложной эпидситуации и карантина, действующих в регионах.

Он также отметил, что страна-агрессор проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в украинском обществе, а также может провоцировать акции протеста и беспорядки.

"Следует помнить, что сегодня наша страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны РФ. И речь идет, в частности, об информационных спецоперациях, распространении панических настроений в обществе, провоцировании акций протеста и беспорядков. Все это — отдельное направление работы российских спецслужб. Мы это прекрасно понимаем и оказываем противодействие. Не только под какие-то конкретные даты, а системно", — подчеркнул спикер СБУ.

При этом в ведомстве напомнили, что в соответствии с нормами действующего Уголовного кодекса, преступления против основ национальной безопасности Украины, разоблачение и расследование которых является непосредственной задачей СБУ, есть особенно тяжелыми.

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"Речь идет о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и другое. Поэтому к любым попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации мы относимся с особым вниманием", — заверил Дехтяренко.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам. Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.

Напомним, 17 апреля народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз заявил, что в южных областях Украины усиливаются сепаратистские настроения и государство недостаточно реагирует на эти угрозы.

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