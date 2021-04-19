Антитеррористические учения СБУ пройдут во всех приграничных областях и Киеве

В списке на проведение межведомственных антитеррористических учений будут присутствовать Киев и все приграничные области Украины.

Об этом в комментарии Delo.ua сказал пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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О масштабных антитеррористических учениях СБУ заявляла ранее. В них примут участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Присоединятся также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима: ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов; проверка документов, удостоверяющих личность; обзор автомобилей и другое.

"Непосредственно перед началом учений в каждом регионе мы будем сообщать отдельно. Но и Киев, и, например, Черновцы — в этом списке. Там также будут учения. Более того, скажу — учения будут во всех приграничных областях страны", — отметил Дехтяренко.

В ведомстве попросили граждан Украины "с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей". В СБУ порекомендовали информировать правоохранителей в случае: прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей; появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов; обнаружения подозрительных предметов или средств поражения; получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

Однако адвокат Иван Либерман считает, что учения с такими правилами могут быть ограничением конституционных прав человека, поскольку в Конституции Украины предполагается свобода передвижения. Для ее ограничения нужно было бы ввести военный режим, чрезвычайное положение или военное положение. Поэтому перед проведением учений необходимо, чтобы об этом сообщили в "Правительственном курьере" и "Голосе Украины" — двух официальных изданиях.

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"Там должны указать, на основании какого закона или другого нормативно-правового акта будут происходить эти учения. Более того, людей должны уведомить заранее — минимум за несколько недель. Чтобы люди, которые сейчас по какой то причине не имеют документов с собой, иностранцы или лица без гражданства подготовились к этому", — говорит юрист.

Напомним, что целью проведения мероприятий указано совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.