Политика и экономика 10 минут назад

СБУ и полиция проводят обыски на ВДНХ и дома у его директора

Экспоцентр считает эти действия вредящими репутации комплекса и нарушающими права его руководства

Фото: сайт ВДНХ Фото: сайт ВДНХ
Фото: сайт ВДНХ

Сотрудники Службы безопасности Украины и полиции проводят обыски в офисе и павильонах Национального комплекса "Экспоцентр Украины", а также дома у его генерального директора Евгения Мушкина.

Как говорится в сообщении выставочного центра на Facebook, следователи подозревают руководство ВДНХ в лице Мушкина в злоупотреблении служебным положением и получении взятки за передачу в аренду государственного имущества.

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"Мы считаем эти действия вредящими репутации комплекса и нарушающими права его руководства", — заявили в экспоцентре.

Там заверяют, что ведут прозрачную отчетность о расходах всех средств на официальном сайте, а 9 апреля комплекс наконец закрыл все налоговые обязательства перед государством, которые накапливались в течение 12 лет, перечислив в государственную казну около 40 млн грн.

"Сейчас налоговый долг ВДНХ равен 0 грн. Это произошло во многом благодаря удачному менеджменту и потому, что в последние годы ключевые показатели деятельности ВДНХ улучшились. Большая территория, которую не растерзали бульдозеры частных лиц, застройщиков, годами соблазняет желание наживы у толстосумов и тех чиновников, которые привыкли жить по принципу "разделяй и властвуй. Впрочем, мы верим, что сможем защитить Экспоцентр", — считают на предприятии.

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