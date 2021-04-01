Политика 20 минут назад

Чиновники Госгеокадастра незаконно вывели из госсобственности 700 тысяч га земель — СБУ

В ходе масштабных обысков в подразделениях ведомства и по месту жительства фигурантов СБУ нашла множество доказательств

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Службы безопасности Украины сообщает о разоблачении ее киберспециалистами незаконного механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности. Отмечается, что сделку организовали должностные лица региональных подразделений Госслужбы геодезии, картографии и кадастра под "прикрытием" центрального руководства.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тысяч гектаров государственных земель. В частности, более 2,5 тысячи земельных участков были оформлены в нарушение действующего законодательства по два и более раз по одному целевому назначению на одного человека, что является грубым нарушением закона.

Кратко и по делу в Telegram

Оперативники установили, что незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. Зафиксировано, что коррупционный механизм работал из-за наличия недочетов в работе Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота "Док Проф", которую используют во многих органах власти.

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"СБУ принимает все меры для устранения выявленных проблем. Сейчас служба направила официальное письмо в Госгеокадастр с требованием устранить недостатки, выявленные СБУ в работе информационных систем ведомства", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе проведения масштабных обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Дело расследуется по статьям 362 и 364 Уголовного кодекса (несанкционированные действия с информацией, обрабатывающейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации; злоупотребление властью или служебным положением).

Операция проводилась совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Отметим, что 3 марта у Госгеокадастра появился новый руководительСергей Завадский. Ранее Кабинет министров подчинил эту службу восстановленному Министерству аграрной политики и продовольствия.

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