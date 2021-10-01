В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за $40 тысяч (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники внутренней безопасности Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство фермера в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По данным следствия, заказчиком и организатором преступления оказался другой местный фермер, пожелавший устранить конкурента иусилить собственные позиции в регионе.

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"Однако исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали документировать противоправную деятельность и в итоге в ходе спецоперации задержали организатора во время передачи последнего транша оплаты за убийство (по данным Офиса генпрокурора, речь идет о сумме 9 тысяч долларов). Всего же за ликвидацию конкурента отдал 40 тысяч долларов.

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении по части 2 статьи 15, пунктам 6, 11 и 12 части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство из корыстных мотивов, совершенное по заказу и по сговору группы лиц) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Мероприятия по разоблачению проводило Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с сотрудниками Главного следственного управления Национальной полиции под процессуальным руководством ОГП.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним при этом, что в начале августа в Одессе был застрелен предприниматель Лачин Мамедов. По данным полиции, убийство выходца из Азербайджана было заказным.