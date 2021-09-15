Политика 30 минут назад

Убили кастетом — экс-замгенпрокурора рассказал о гибели Черновола

Бывший замгенпрокурора уверен, что лидера "Народного руха Украины" убили

Вячеслав Черновол. Фото: "5 канал" Вячеслав Черновол. Фото: "5 канал"
Вячеслав Черновол. Фото: "5 канал"

Украинский политик, диссидент и политзаключенный времен СССР Вячеслав Черновол, который, по официальной версии погиб в 1999 году в результате ДТП, на самом деле был убит.

Такое заявление в эфире 4 канала сделал бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, который в свое время занимался этим делом.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, Черновол был убит четырьмя ударами кастета в затылочную часть головы.

"Таким же кастетом был добит водитель. Безусловно, не ДТП. Было установлено отключение подушек безопасности, подделка осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп (Черновола), там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Черновола", — рассказал Голомша.

Вячеслав Чорновол — украинский политик, публицист, литературный критик, член Украинской Хельсинкской группы, лидер "Народного руха Украины" (НРУ).

Читайте также:
Умер один из отцов независимости Украины Левко Лукьяненко

Инициатор провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

Несколько раз был судим за "антисоветскую пропаганду". Суммарно пробыл в тюрьмах и лагерях 17 лет.

25 марта 1999 года "Тойота", в которой находились Вячеслав Чорновол и его водитель, столкнулась на шоссе под Борисполем с "КамАЗом", в результате чего лидер НРУ погиб. 

Соратники Вячеслава Чорновола сразу предположили, что это был не несчастный случай, а "политическое убийство". Среди его возможных заказчиков и исполнителей называли тогдашних президента Леонида Кучму, а также ныне покойного главу МВД Юрия Кравченко.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, один человек погиб (ФОТО, ВИДЕО)
В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, один человек погиб (ФОТО, ВИДЕО)
Масштабное ДТП в Киеве: на Столичном шоссе столкнулись восемь авто (ФОТО)
Масштабное ДТП в Киеве: на Столичном шоссе столкнулись восемь авто (ФОТО)
В Хмельницкой области в водоеме затонул автомобиль, погиб пассажир (ФОТО, ВИДЕО)
В Хмельницкой области в водоеме затонул автомобиль, погиб пассажир (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Як розвивати себе і бути успішним. 5 ключових принципів — Василь Хмельницький / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad mini: Apple провела презентацию (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Следы взрыва селитры в Бейруте привели в Украину, — расследование

  4. АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple

  5. Убили кастетом — экс-замгенпрокурора рассказал о гибели Черновола

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...