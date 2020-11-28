СБУ рассекретила архивы СССР о переписи населения Украины в 1937 году

Служба безопасности Украины рассекретила архивные документы СССР, которые показали реальные демографические последствия Голодомора 1932-33 годов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

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В частности, всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис в Украине из-за Голодомора.

Как рассказали в спецслужбе, рассекреченные ныне архивы свидетельствуют, что советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид.

"Например, Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис. Советские демографы ожидали, что в Украине должно было насчитываться на тот момент 35 млн жителей. А перепись установила только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года", — говорится в сообщении.

При этом в СБУ отметили, что такой итоговый отчет "не понравился" руководителям Компартии.

В связи с этим руководителей переписи обвинили в "получении искусственно заниженных и искаженных цифр" и расстреляли.

Известно, что среди расстрелянных людей был и Олимпий Квиткин, который не побоялся написать правду: что коллективизация привела к вымиранию людей, что наиболее активные и трудоспособные селяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм "не улучшает, а подавляет благосостояние широких слоев населения".

Указано, что материалы этого дела собраны Государственным архивом СБУ.

Как известно, в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв Голодомора.

Напомним, в Киеве в ночь с 21 на 22 августа был совершен акт вандализма относительно скульптуры "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида.