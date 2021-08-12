СБУ заявила о поимке шпиона, передававшего в Россию военные секреты (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины заявляет, что ее контрразведка выявила и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Как говорится в сообщении спецслужбы, гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения Операции объединенных сил для сбора разведывательной информации. За это он получал денежное вознаграждение.

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"Российских "кураторов" интересовали сведения о задействовании в ООС новейших образцов оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное. Шпиона задержали с поличным во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи", — сообщают в СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса. По решению суда он взят под стражу. Решается вопрос об объявлении ему подозрения также по части 1 статьи 114 УК (шпионаж).

Прекращение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил. При этом более подробную информацию в СБУ не раскрывают.

Напомним также, что в марте СБУ заявила о задержании гражданина Беларуси, завербованного Комитетом госбезопасности этой страны и отправленного в Украину для выполнения разведывательных задач.

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